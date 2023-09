Volvieron a internar a Jorge Lanata en terapia intensiva

Horas después de haber recibido el alta médica, Jorge Lanata volvió a ser internado en la fundación Favaloro en terapia intensiva. El periodista había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratar una infección urinaria bacteriémica y regresó a su casa el lunes por la tarde. Sin embargo, debido a un cuadro febril el conductor volvió a ingresar en la entidad médica en la mañana del martes para realizarse los chequeos pertinentes, justo el día en el que cumple 63 años.

La información la pudo confirmar Teleshow con el entorno del periodista, en medio de un profundo hermetismo en torno a la salud del conductor de Periodismo para todos (El Trece) y Lanata sin filtro (Mitre). Y en los primeros minutos de su ciclo radial, Jesica Bossi dio detalles de la situación de Jorge: “Levantó algo de temperatura y decidieron que volviera a la Favaloro por precaución a la Favaloro para estar bien cuidado y monitorearlo. Pero él está bien”, aseguró la periodista a cargo de la conducción. Además, bromearon sobre el cumpleaños de Jorge, lo poco afecto que es a las celebraciones y lo rica que es la torta de manzana que suele llevar a la radio: “Te queremos Jorge, te queremos”, resumieron a modo de saludo.

Cabe destacar que en el primer y único parte médico de su internación, la Fundación Favaloro destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “El señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, se pudo leer en el comunicado emitido el 25 de agosto.

El otro parte oficial fue difundido tras el alta del periodista. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que se le otorgó el alta hospitalaria el día 11 de septiembre al Sr. Jorge Ernesto Lanata, quien deberá permanecer en su domicilio en reposo a fin de completar el tratamiento médico indicado”, dice el comunicado firmado por el jefe de la unidad renal y el director médico.

Vale recordar que el lunes 4 de septiembre, su esposa Elba Marcovecchio regresó al programa DDM (América) tras haber estado ausente más de una semana en el panel. Allí, la conductora Mariana Fabbiani le había preguntado a la panelista sobre la salud de su marido. “Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...”, apuntó la abogada. Una semana después recibió el alta, hasta que debido al cuadro febril volvieron a internarlo.

La abogada, con quien Jorge se casó en abril de 2022, detalló cómo pasaba el periodista los días de su internación. “Está como los presos, buscando fumar. Fumar es una adicción. Jorge ha dejado de fumar, uno o dos meses, pero no quiso más. Ahora fuma menos. Ojalá que no fume nada”, anheló. Fabbiani recordó que el periodista le había confesado en otra oportunidad que solía fumar en todas las clínicas donde estuvo internado. La abogada señaló que no pierde las esperanzas de que su esposo logré superar su adicción al tabaco, ya que podría mejorar su cuadro que es delicado.

Ya hace unos años que la salud de Jorge Lanata viene dando alertas a su público y a sus seguidores. Desde que en el 2015 recibió un trasplante renal, una vez recuperado en 2019 pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vértebra lumbar. Y luego, en el 2020, viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía en manos de especialistas en la materia. En plena pandemia de coronavirus, en 2021, estuvo junto a su esposa, en Miami donde se vacunó contra el virus y por esa época debió ser hospitalizado de urgencia por una infección urinaria. Y meses más tarde fue operado en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

