Caso Cecilia Strzyzowski: apuñalaron en la cárcel al casero de la chanchería de los Sena

Uno de los detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski fue apuñalado por uno de los internos con los que comparte celda en la Comisaría Undécima de Resistencia. Se trata de Gustavo Melgarejo, el casero de la chanchería de los Sena.

De acuerdo a fuentes judiciales, recibió una herida punzocortante esta mañana en el brazo izquierdo y tuvo que ser asistido por los médicos del hospital Perrando, a donde fue derivado.

Cerca de las 10.30, guardias de la comisaría fueron alertados por un altercado entre los internos de la celda en la que permanecía Melgarejo.



“Tiene una lesión en el brazo. En principio está bien”, dijeron los voceros consultados por Clarín. En el hospital se constató el corte con un arma blanca y, luego de la limpieza y sutura, fue dado de alta.

A modo de precaución, las autoridades decidieron trasladarlo a otra unidad de detención, aunque todavía no se definió. Según trascendió, lo enviarían a la Comisaría de Puerto Vilelas para garantizar su recuperación.

Fuentes del caso indicaron que el empleado de los Sena decidió no hacer la denuncia ni declarar al respecto porque asegura que no sabe quién fue el responsable del ataque. Juan Dapozzo, el señalado, no quiso hacer tampoco ninguna exposición sobre la disputa.

“Melgarejo comparte celda con cuatro internos más. No quiere denunciar (la agresión) porque dice que no sabe quién lo atacó, pero no tiene nada que ver con la causa Cecilia”, afirmó el fiscal Gómez al Diario Norte de Resistencia.

