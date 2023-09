Pullaro piensa en dos senadores de mayor confianza para ministerios claves

Celoso de un hermetismo absoluto, Maximiliano Pullaro se cuida de dar pistas sobre la composición del gabinete que lo acompañará desde el próximo 10 de diciembre en el gobierno de Santa Fe.

Sin embargo, según fuentes que hablaron con LPO y pidieron reserva absoluta, los nombres que se barajan para los principales cargos son los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico para Gobierno y Ministerio de Obras Públicas, respectivamente.



Ambos legisladores forman parte del círculo más cercano de Pullaro y por eso controlarán dos carteras claves para la gestión; la política a través de Gobierno y la inversión en obras públicas. De hecho, empresarios de la construcción empezaron a tender algunos puentes con quien sería el próximo ministro.

Pullaro piensa en hacer modificaciones en la estructura ministerial y uno de los puntos a cambiar sería el de sacarle la Secretaría de Transporte a Obras Públicas para pasarlo al área de Producción mientras que las empresas de servicios; luz, agua y gas, quedarían bajo la órbita de Obras.

Como sea, de confirmarse estos dos lugares en el gabinete, en el Senado asumiría María Paula Salari por el departamento San Cristobal, en el lugar de Michlig, y Leticia Di Gregorio por el departamento General López, en reemplazo de Enrico.

Por otro lado, la cartera de Seguridad si bien se habló en un principio de Enrico, la misma quedaría en manos de Pablo Cococcioni, ex secretario de Asuntos Penitenciarios cuando Pullaro ocupó ese ministerio y tuvo a su cargo el plan para alojar a los presos de alto perfil en nuevos pabellones carcelarios con medidas de extrema seguridad y evitar lo que sucede actualmente que los líderes narco administran el delito desde los penales.

A su vez, en el Ministerio de Producción se baraja el nombre de Gustavo Puccini, quien ocupa la secretaría parlamentaria de la Cámara de Diputados de Santa Fe y es otro hombre de confianza del gobernador electo. Junto con Felipe Michlig y Lisandro Enrico serán los encargados de representar a Pullaro en las ronda de negociaciones con el gobierno saliente de Perotti que comenzarán el martes en la capital provincial.

En cuanto a Educación, otro de los ejes que Pullaro adelantó como tema prioritario para su gestión, se menciona al ex decano de Humanidades y Artes de Rosario, José Goity y Carolina Piedrabuena al frente del ministerio que absorbería Ciencia y Tecnología que ahora depende de Producción.

La cartera Económica se proyecta Pablo Olivares, principal referente de Pullaro mientras que en Salud la médica infectóloga y pediatra, la socialista Andrea Uboldi quien ya estuvo en esa cartera y compartió gabinete con Pullaro durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

Por otro lado, Pullaro evalúa nombres del PRO que responden a su vice Gisela Scaglia para cargos de primera línea aunque aún no se conocen los nombres ni funciones. Lo cierto es que como adelantó LPO, el sector que responde a Federico Angelini, que apostó por Losada en la interna, no tendría por ahora lugar en el organigrama al igual que el diputado Julián Galdeano, promotor de la candidatura de la ex periodista y a quien señalan como responsable de la campaña sucia contra el gobernador electo.

Con informacion de La Politicia Online.