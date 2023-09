Patricia Bullrich en Santa Fe: "Vamos con el coraje y la capacidad que necesita el cambio"

"Tuvimos el triunfo de Leandro (Zdero) en el Chaco, ahora vamos a compartir el acto con el gobernador electo de Santa Fe Maximiliano Pullaro y mañana me voy para Mendoza, donde esperamos tener otro otra provincia gobernada por Juntos por el Cambio. Y está acumulación que estamos haciendo de provincias que son parte de un proyecto que es sólido, que tiene peso y capacidad de gobierno, nos impulsa. Faltan tres distritos y la elección nacional: la provincia de Buenos Aires, la de Entre Ríos en la que estuve ayer todo el día y la ciudad de Buenos Aires. Nuestro objetivo es mostrarle a la ciudadanía que esta fuerza es contundente, que ha logrado tener como nunca una territorialidad y una capacidad de gobierno muy importantes", dijo en declaraciones a la prensa local la candidata a presidenta Patricia Bullrich.

Subrayó que su misión, de ser electa presidenta es una gestión que "cambie y ordene", tanto en materia económica como en seguridad y la educación". Bullrich advirtió que la sanción de una ley que baje ganancias a los salarios más altos beneficia "a un sector muy pequeño", e interpretó: "la van a pagar los 46 millones de argentinos mediante la inflación y después la van a pagar todas las provincias porque se trata de un impuesto que coparticipable".

Acusó al gobierno nacional de "tirar medidas aisladas como si fueran cañitas voladoras". Aseguró que su partido tiene un "plan integral" y confió en que será clave un presupuesto equilibrado para recuperar la estabilidad económica si llega a la Casa Rosada.

Repitió sus ideas sobre la necesidad de poner al país en "una etapa de inversiones" que "requiere de estabilidad" que le va a permitir "a cada uno comenzar a mover a sus provincias". Describió como "en modo espera" a las potencialidades de cada región.

Expresó que el país atraviesa una situación "muy compleja", pero "estamos decididos desde el lugar donde nos dejen a levantarlo, le vamos a explicar a la gente cómo está el país, pero no vamos a estar llorando por cómo nos lo dejaron, sino trabajando para sacarlo adelante", comparó en tono de promesa.

Confirmó que piensa nutrir con santafesinos su eventual gobierno nacional, pero no dio nombres. Y sobre la inseguridad aseguró: "no me lo puedo llevar (a Buenos Aires) a Máximiliano porque es el gobernador" pero, abundó más tarde, "el 11 de diciembre voy a estar en Rosario para que tenga todo el apoyo del gobierno nacional, va a estar el ministro de Seguridad como hice yo cuando me tocó estar en ese lugar, pero también voy a estar como presidenta", aseguró.

Apunto especialmente al voto de los jóvenes: "tenemos que sacar a todos los intermediarios y permitir que la producción se pueda expandir", tras describir el freno a la expansión de la actividad económica que causan las trabas a la importación de insumos. "Se lo digo especialmente a los jóvenes, nosotros tenemos los medios, la capacidad y el coraje para hacer el cambio. Que van a poder trabajar acá, en su lugar, con posibilidades como con las empresas tecnológicas. En eso Argentina es puntal, somo el país con más unicornios de América Latina pero este gobierno no los deja volar, a los chicos que no quieren tener patrones y buscan no estar en relación de dependencia hay que dejarlos volar", subrayó.

Con informacion de El Litoral.