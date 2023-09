Sergio Massa se mostró con dos gobernadores radicales y reiteró: “Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional”

Fue un paso más en la campaña, en un escenario deliberado y ante dos protagonistas clave. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mostró este domingo con nueve gobernadores del norte del país, entre ellos los radicales Gustavo Valdés, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy. Primero los elogió y después planteó lo que viene diciendo, pero con un agregado: prometió que si llega a la Presidencia formará un gobierno de unidad nacional con ministros que no van a ser sólo peronistas. No lo dijo, pero era obvio: habrá radicales. “Se puede construir una Argentina de unidad nacional”, afirmó el funcionario, durante un acto en la localidad de Güemes, al rayo de un sol abrasador que sofocaba a los presentes.

Fue un guiño envenenado. Ocurrió tras la semana de tensión entre Mauricio Macri y los radicales de Evolución, por la sanción de la eliminación del Impuesto a las Ganancias. El ex presidente dijo que “el populismo es muy contagioso” y desde la línea interna que lidera Martín Lousteau le respondieron con dureza y le recordaron los planes que anunció después de la derrota de 2019. Sólo se diferenciaban por las magnitudes, pero no por el fondo.

Massa -el día sábado estuvo con el recién reelecto intendente de Rosario, Pablo Javkin, de Juntos por el Cambio, en otro acto que tuvo dosis similares de campaña y de gestión- anunció obras en materia de energía y de transporte, con inversión del Estado. Es la tercera vez en un lapso de pocas semanas que el funcionario va al norte del país, una región tradicionalmente peronista, pero en las que triunfó el libertario Javier Milei en las primarias (PASO) del 13 de agosto pasado. Los justicialistas saben que de allí, de ese segundo conurbano -por volumen de votos y ADN PJ- pueden salir los votos que le dé al Gobierno el ticket para la segunda vuelta.

Y en ese marco lanzó la frase clave de la visita: “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”.

Al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria lo escuchaban Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja). Chaco, del derrotado Jorge Capitanich, dejó firmado, aunque no fue porque se tomó vacaciones. Los que sí estuvieron -y sobresalieron- fueron los radicales Morales y Valdés. ¿Por qué son importante? El primero es, además de gobernador de Jujuy, actual presidente de la Unión Cívica Radical. El segundo, mandatario de Corrientes y uno de los que suenan con más fuerza para sucederlo en la conducción del partido que se creó al final del 1800.

Además, agregó: “Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino”. Y agradeció “este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”.

No fue el único gesto que tuvo hacia los gobernadores. Durante el acto en el que anunció obras, el candidato a presidente también anticipó que enviará una adenda al proyecto de presupuesto nacional para el año 2024 que distribuirá entre las provincias dos impuestos, para compensar la baja que traerán en la coparticipación otras reducciones anunciadas días atrás, como IVA y Ganancias: prometió repartir con las provincias Impuesto al Cheque y PAIS. Este último impuesto es el que se paga por compras de dólares o consumos con divisas y para importaciones de bienes y servicios. En lo que va del año ambos gravámenes le reportaron ingresos al fisco por 2,1 billones de pesos.

“Tuvimos una reunión con los gobernadores del norte -se explayó Sergio Massa-, que tienen una enorme preocupación por la discusión en materia de coparticipación. Algunos plantean eliminarla. Por otro lado, el temor por que la devolución del IVA y la eliminación de Ganancias para trabajadores tienen impacto en las cuentas de los gobiernos provinciales. Los gobernadores me han propuesto y vamos a incorporar como adenda al Presupuesto un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y el impuesto PAIS para cuidar las cuentas de las provincias y quiero también asumir ese compromiso aquí”.

Peronistas y dos radicales

En diálogo con Infobae, uno de los gobernadores radicales elogió las gestiones de Massa pero tomó distancia de la convocatoria a sumarse a un futuro gobierno. “El radicalismo tiene su candidata, que es Patricia Bullrich. Lo que pueda hacer alguien en el futuro no se sabe. Y en todo caso será una decisión individual”, se desmarcó. Su declaración tiene valor porque ocurre en medio de las tensiones internas en Juntos por el Cambio, sobre todo entre el PRO y la UCR.

Algunos peronistas llegaron al acto en Güemes, en el tórrido mediodía salteño, después de verlo tres veces a Massa. Al encuentro llegaron, con las manos extendidas esperando las obras pero, también, con una propuesta abajo del brazo. Querían alguna compensación por el impacto que va a tener la eliminación de Ganancias y la reducción del IVA. Los gobernadores, según supo Infobae, llegaron con tres alternativas para evitar una sangría de recursos de la coparticipación.

La solución que encontraron y que acordaron con Massa fue enviar una adenda a la Cámara de Diputados para que se incorpore una distribución de los dos tributos principales que todavía no tenían coparticipación: PAIS e Impuesto al Cheque. Fue tan vertiginosa la negociación -donde el santiagueño Gerardo Zamora tuvo un rol clave- que el propio ministro-candidato se olvidó de mencionarla en su discurso.

Fue un paso de comedia que expuso los pedidos y urgencias -¿”mangazos”?- de un ministro en campaña. Sáenz le recordó a Massa cuando había terminado de hablar y estaba saludando a los gobernadores que le había faltado la adenda. Rápido, corrigió y confirmó que se distribuirá esos impuestos a las provincias: 35% PAIS y 25% el distorsivo impuesto al cheque.

“El IVA y Ganancias es descuento presente. Lo otro es promesa”, dijo el mismo gobernador radical que habló, con un especial pedido de que fuera off the record. La pelea por los recursos aparece de manera permanente. Por eso, Massa apuesta al “gran hallazgo” que para él es la “separata”, que se llama así por haber separado los beneficios fiscales y descuentos impositivos. “Los planeros VIP”, según la nomenclatura de Cristina Kirchner.

Actos y debate

En Salta, Massa invirtió uno de los tres días que le queda de anuncios oficiales. Es que el 27 empieza la “prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto”. Ese mismo día habrá dos actos: Neuquén y Ensenada.

En el de Neuquén tendrá una característica inusual: estarán reunidos, juntos, el PJ, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que condujo con mano de hierro durante 60 años la familia Sapag, y Rodolfo “Rolo” Figueroa, el vencedor de las últimas elecciones de ese sistema político cuasi feudal. Todos estarán en instalaciones del gremio petrolero en Plottier.

Hacia la tarde noche se dará uno de los actos más importantes del PJ bonaerense. Es el que hará en cancha de Cambaceres, en Ensenada, las distintas “familias” peronistas que habitan el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Estarán Axel Kicillof, Máximo Kirchner.

Queda el debate. En el entorno de Massa admiten que el candidato todavía no se enfocó al 100% en el encuentro que tiene en Santiago del Estero con Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. “Estará el viernes o sábado. Por ahora nada”, revelaron fuentes cercanas al ministro/candidato.

El acto en Salta

Más allá de la “rosca”, Massa y los gobernadores anunciaron en Salta un acuerdo junto a la Secretaría de Energía para que mediante CAMMESA, avance con la instalación de 2.500 MW de energía renovable; un acuerdo de ampliación del beneficio de tasa subsidiada a 81.000 nuevos beneficiarios del Programa Primera Llama, residentes en el Norte Grande; y la bonificación del 10% de la tasa de los creditos blandos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a los primeros 81.000 nuevos usuarios de gas de las Provincias del Norte Grande que lo soliciten para realizar conexiones domiciliarias a las redes de gas.

También se suscribieron 22 contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable del Programa RenMDI por 215 MW, y suscribió CAMMESA con 7 empresas para construir proyectos correspondientes a tecnologías solar fotovoltaica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, biogás y biomasa, localizados en 7 provincias del Norte Grande Argentino.

Durante las reuniones que tuvieron los funcionarios, también trascendió que Argentina está por cerrar un acuerdo para exportar gas a Chile por el norte del país. Se trata de una medida que iniciará un camino que se abandonó durante el gobierno de Cristina Kirchner, que suspendió de manera unilateral la provisión de ese recurso clave en medio de un invierno. Es el primer paso, un gesto para cuando estén completas las obras del “reversal del norte”, que enviará a ese país gas de Vaca Muerta. Si ocurre, será el año próximo. Otro tiempo.

