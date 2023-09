Violación en grupo en Pilar: Mañana la sentencia

El juicio por la violación en grupo ocurrida en el interior de una vivienda de la localidad de Pilar, en el año 2018, concluyó este lunes con los alegatos de cierre donde la Fiscalía pidió penas de hasta 20 años para los diez imputados. Desde la otra vereda, los defensores solicitaron la absolución de sus clientes. .

El próximo miércoles, se estima que en horas de la mañana, el tribunal de jueces conformado por Cristina Fortunato, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez darán a conocer su veredicto luego analizar las pruebas presentadas por la fiscal Shirli Tomasso y los defensores Natalia Giordano; Marcos Barceló; Federico Scarinci; Juan Manuel Lovaiza; Jorge Qüesta; Alejandro Otte; Valentina Alesso y Claudio Torres Del Sel.

En el banquillo de los acusados se encuentran diez hombres identificados como Michael Nicolás Bracamonte; Adrian Marcelo Arietti; Maximiliano Javier Zoller; Patricio Suárez; Lucas Lencina; Jair Damian Goró; Ayrton Sergio Suviani; Gaspar Amilcar Gilli; Joaquín Ezequiel Vera y Adrián Santiago Miguel. Todos imputados por la coautoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por la participación de dos o más personas y por la participación de un menor de edad).

En el caso de Goró, la Fiscalía le imputó haber vulnerado la integridad sexual de otra adolescente, ocurrido unos meses antes al presunto abuso grupal que dio inicio al juicio que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

Abusada y humillada

Durante los alegatos de este lunes, la fiscal Tomasso pidió una pena de 18 años para nueve de los imputados y 20 para Goró. En su pedido, la funcionaria judicial consideró como contundente el relato de la víctima del caso Pilar la cual dijo que fue sometida sexualmente durante seis horas en el interior de una vivienda de la localidad del departamento Las Colonias.

“La víctima estuvo encerrada en una habitación con doce masculinos. Once de ellos mayores de edad, entre 19 y 22 años, y uno menor. Si eso no es una situación de desventaja de vulnerabilidad a la que la víctima se encontró expuesta, entonces ¿qué es?”, se preguntó Tomasso.

La fiscal repasó, además, la declaración de la víctima y remarcó que la entonces adolescente se encontraba en una fiesta con amigas y un grupo de varones en la casa de uno de los imputados. Entre las 23 del 11 de mayo y las 7 de la mañana del 12 de mayo del 2018 fue llevada por la fuerza hasta una habitación, en donde los acusados, aprovechándose de su estado de indefensión -por el consumo de alcohol- la desnudaron y abusaron sexualmente.

“La accedieron carnalmente y se turnaron para hacerlo. Todos ellos”, dijo la funcionaria.

“La víctima lloraba y les pedía que pararan. Se aprovecharon de su estado de indefensión”, remarcó Tomasso. “No tenemos dudas que la utilizaron como un objeto”, consideró en otro tramo luego de remarcar que mientras la abusaban la quemaron con cigarrillos y hasta la penetraron con una botella.

En el alegato, la fiscal repasó también los traumas y secuelas que dejó brutal el ataque sexual en la víctima, la cual tuvo que dejar los estudios, comenzó a sufrir ataques de pánico y hasta sufrió el hostigamiento de los familiares de algunos de los imputados que buscaron que se retracte de la denuncia realizada y que motivó al inicio de la causa judicial que se ventiló en el actual juicio.

Por la absolución

Por su parte, las defensas de los imputados solicitaron la absolución de culpa y cargo:

Natalia Giordano y Torres Del Sel, asistieron a Suárez, Lencina y Suviani pidieron la absolución al considerar que el relato de la víctima no se acreditó, ya que dos testigos mujeres dieron cuenta que la víctima no estaba ni drogada ni alcoholizada y que estaba de buen animo y que las invitaba participar del encuentro sexual. “La pena solicitada por la Fiscalía, además de desproporcional, contraria a los principios de reincidencia dispuestos en nuestro país”, dijo Giordano. “El monto escogido se separa exagerademente del mínimo legal”, acotó.

Juan Manuel Lovaiza, que representa a Bracamonte y Arietti, consideró que la Fiscalía no probó en el debate la participación de sus defendidos en el ataque sexual. “El hecho por el cual se atacó a mis defendidos se trató de un hecho consentido y consensuado por la víctima. Se trató de un encuentro íntimo más de los que solía ejecutar la víctima”, aseguró el letrado basándose, principalmente, en el testimonio de dos chicas que estuvieron aquella noche estuvieron en el domicilio. Entre ellas, una amiga de la víctima. “El in dubio pro reo debe requerir aquí el rigor que sustenta”, sostuvo y pidió la absolución.

Federico Scarinci, que asiste a Jair Damian Goró y Zoller, dijo que no hubo ningún acto premeditado por parte de los imputados. “Hubo un consenso”, ratificó sobre lo ocurrido y pidió la absolución.

Marcos Barceló, en representación de Joaquín Jesús Vera, pidió que sea absuelto ya que en ninguna parte de la declaración la víctima relató que el cliente le haya hecho algo a la adolescente.

Alejandro Otte, por su parte, que asistió a Gaspar Amilcar Gilli, pidió la absolución de su cliente tras considerar que a lo largo del debate no se pudo comprobar la hipótesis del caso al sostener que dos testigos mujeres no acreditaron el testimonio que dio la víctima ya que argumentaron que la adolescente estaba de buen animo. "La vieron bien, normal", explicó el letrado sobre lo que dijeron las testigos.

Qüesta y Valentina Alesso, en defensa de Andrián, solicitaron también su absolución de su cliente.

Claves del caso de la violación en grupo en Pilar

El caso que llegó a juicio ocurrió entre las 23 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7 de la mañana del día siguiente en una vivienda de Pilar, donde 12 personas presuntamente abusaron sexualmente de la víctima

Según la Fiscalía, diez de los atacantes son los acusados, otro era menor de edad al momento de cometer el delito y el restante vive en el extranjero y hay un pedido de extradición en curso.

La víctima –que al momento del hecho era menor de edad– había tomado bebidas alcohólicas y consumido marihuana, lo cual la puso en una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por los agresores sexuales, aseguró la fiscal Shirli Tomasso.

Para la Fiscalía, la menor estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos.

Con información de Aire de Santa Fe