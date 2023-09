"Era más kirchnerista que Cristina": el ex presidente del BID criticó a un posible ministro de Milei

El ex titular del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) Mauricio Claver-Carone criticó duramente este lunes a Guillermo Francos, ex director ejecutivo de Argentina en el organismo y actual miembro del equipo del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien suena como posible ministro del Interior.

"Francos representa lo peor de la casta política argentina. Al nombrarlo Alberto Fernández al BID, era más albertista que Alberto. Dentro del directorio del BID era más kirchnerista que Cristina, y hasta usaba mis críticas al kirchnerismo como un pretexto en mi contra", sostuvo Claver Carone en una entrevista con Clarín.

Mauricio Claver-Carone contra Guillermo Francos: "Lo peor de la casta política argentina"

Y, en declaraciones a un matutino porteño, agregó: "Al ser Sergio Massa nombrado ministro, era massista. Y ahora, con Milei con ventaja, es mileísta".

Francos dejó este año su cargo en Washington para sumarse a la campaña del libertario Milei.

Claver-Carone fue un funcionario cercano al ex presidente Donald Trump y lo destituyeron como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el año pasado.

La respuesta de Guillermo Francos: "Es un cínico​"

Entrevistado en LN+, Guillermo Francos salió a responderle a Claver-Carone: "Es un cínico. Fue presidente porque lo puso Trump. Hizo un acuerdo con presidentes de Latinoamérica, sobre todo con Bolsonaro y aprecio él tempestivamente en el BID".

"No tuve mala relación inicialmente", aclaró y volvió a la carga contra el ex titular del BID recordando el caso por el que fue destituido: "En un momento determinado empezó a negarle préstamos a la Argentina. En especial uno con el FMI, de 500 millones de dólares. Simultáneamente aparecieron una denuncia contra Claver-Carone, por sostener un relación que no correspondía a la que designó como jefa de asesores y le duplicó el sueldo siendo presidente".

"Se hizo una investigación que concluyó con un informe que determinó algo que no puedo revelar dado que es secreto, pero que vi, por el cual votamos la remoción. Y el 99% del capital de BID votó removerlo a Claver", expresó Francos.

En esa línea, siguió: "Tiene algunos amigos en la política americana, entre ellos el senador Bob Menéndez que fue removido de la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores por corrupción, y también tiene amigos de representantes cubanos en el Congreso y con eso se ha escudado con que iba a capitalizar el BID. Fue echado por una falta de ética".

Asimismo, señaló que Claver-Carone estaría enojado con él porque lideró el proceso de remoción: "Está enojado conmigo porque lideré ese proceso. Fui director y lideré ese proceso".

Quién es Mauricio Claver-Carone

En apenas dos años, estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone pasó de ser elegido para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2020 a propuesta del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, a ser destituido acusado de mantener una "conducta inapropiada" de índole sexual. En el trayecto, se mostró crítico con el gobierno de Alberto Fernández, aunque antes de su salida la entidad aprobó un nuevo megacrédito para Argentina.

Hijo de inmigrantes cubanos, Claver-Carone fue elegido Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 12 de septiembre del 2020 una decisión que generó polémica por tratarse del primer presidente no latinoamericano que dirige el organismo.

Quién es Guillermo Francos

Hace un mes, tras casi cuatro años como director ejecutivo por Argentina del BID, el economista confirmó que aceptó "integrar el equipo de Javier Milei".

El entonces secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, había recomendado a Francos para el BID. Sin embargo, el economista conoció a Milei a comienzos de los años 2000 a través del empresario Eduardo Eurnekián.

Si es finalmente el ministro de Interior de Milei, Francos deberá gestionar el vínculo con los gobernadores, todos de partidos políticos contrario a La Libertad Avanza.

En 1996, integró el partido Acción por la República de Domingo Cavallo. Desde allí logró una banca como diputado nacional por el menemismo en 1998 y presidió su bloque, hasta que renunció al cargo dos años después.

Luego, tras su paso por la actividad privada en Corporación América, de Eduardo Eurnekián, presidió el Banco Provincia durante los dos mandatos del exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Con información de www.perfil.com