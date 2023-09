Ley de Alquileres: aseguran que en la política, “no hay intención de resolver el problema”

Las alternativas que se presentan en el abordaje de la Ley de Alquileres hacen que se demore aún más su tratado en el Senado de la Nación. Para saber en qué puntos se encuentra el debate, Canal E se comunicó con Claudio Vodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina quien expresó que, “no hay una clara intención de resolver el problema de la familia argentina, del hábitat de la vivienda”.

Perjudicados por la ley

Según Vodanovich, esta ley perjudica al inquilino, los propietarios y los corredores inmobiliarios y entre las partes coinciden en que es “nefasta”.

Precios de los alquileres

“Las rentas en el alquiler de las propiedades históricamente eran un 6% o 7% a valor constante anual”, explicó el entrevistado. Y agregó: “Hoy es inconcebible poner este valor y muchos propietarios decidieron pasar del alquiler a la venta su propiedad”.

Por otro lado, lo otro que está sucediendo es que ante esta incertidumbre que hoy tiene el mercado, las constructoras desarrolladoras no tienen mercado para vender propiedades, explicó Vodanovich. “Por lo tanto no hay quien construya, salvo lo que ya está aprobado, y de alguna manera en dos años, es posible que ya falten propiedades porque no hay nuevas unidades disponibles”, añadió.

Demanada de inmuebles

“Tiempo atrás, se ponía una propiedad para ser ofrecida en alquiler y tardaba una o dos semanas a en conseguir un candidato, hoy si sale algo en la oferta de alquiler dentro de un valor lógico y razonable, se arma una cola previa frente a la puerta del departamento y el primero o segundo que la vio se la queda y el resto seguirá buscando”, sostuvo el entrevistado.

Para finalizar, Claudio Vodanovich sentenció: “Es muy preocupante la situación para todos”.

Con información de www.perfil.com