Jaime Durán Barba anticipó que Milei «puede ganar en primera vuelta»

Jaime Durán Barba brindó un análisis previo a las elecciones presidenciales, donde puso a Javier Milei como el candidato con más posibilidades de ganar. El asesor político se metió de lleno en las campañas de los tres postulantes más importantes: Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. También opinó sobre el revuelo que generaron las vacaciones de Martín Insaurralde.

El especialista político ecuatoriano fue una de las piezas fundamentales en las campañas electorales que tuvo a Mauricio Macri como protagonista. Como conocedor de de los entramados políticos en Argentina, Jaime Durán Barba brindó su perspectiva de cara a las elecciones presidenciales en el país el próximo 22 de octubre.

El asesor político opinó primeramente en la polémica que rodea a Martín Insaurralde: «Esto es como una carpa de circo en la que se quedaron en el circo solos los políticos y la gente se fue. No hay gente interesada en las peleas de los políticos. Si hay un incidente en el cual hay sexo, música, mujer, espectáculo, puede impactar en la gente», expresó en A24.

«La política no se oye, se ve. Cuando hay algo interesante qué ver, se impacta. Me he impactado con el yate, las imágenes que sobrevuelan sobre ese tema. También el tema de «chocolate». La gente está cansada de los políticos, ve estas imágenes y cada vez se cansa más«, añadió el ex asesor de Mauricio Macri durante su gestión en la Ciudad y Nación.

Javier Milei fue otro de los temas que tocó Jaime Durán Barba. El consultor de imagen vislumbró al libertario como el favorito: «Él luce como alguien que está fuera de este juego. Yo lo anticipé hace dos años. Sin duda que puede ser presidente. Yo creo que es el que mejor está posicionado. Eventualmente, no digo que sea seguro, puede ganar en primera vuelta. Enfrenta a dos campañas que son muy aburridas», vaticinó.

El siguiente candidato en caer en el análisis de Jaime Durán Barba fue Sergio Massa: «Tiene como ventaja que puede repartir dinero. El principal problema del país es la economía. El principal problema es que no puedo comprarle un helado a mi hijo cuando voy al parque. La gente normal lo que quiere es vivir mejor. Massa en eso ha tenido la habilidad, siendo ministro de Economía, también hacer de Santa Claus«, aseveró.

Finalmente, el ecuatoriano habló sobre su ex cliente, Mauricio Macri. Su visión estuvo puesta en el apoyo que le dio el ex Presidente a Javier Milei: «El actual, que no es con el que estuve cerca durante veinte años, ha derivado a una posición ideológica más cercana al liberalismo. Tiene un discurso, a mi criterio, equivocado. Mauricio, desgraciadamente desde que tomó esas posiciones, ha ido perdiendo espacio. De los dirigentes de Juntos por el Cambio es el que tiene peor imagen«, cerró.

Con información de www.elintransigente.com