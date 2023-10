Jaime Durán Barba: "Si Mauricio Macri hace campaña por Javier Milei, Sergio Massa podría ganar"

El columnista de Perfil y asesor político, Jaime Durán Barba, dijo que estas elecciones pueden desembocar en “el fin del kirchnerismo”. “Está estallando una supernova y vamos a una redefinición del país después de estas elecciones”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué impresión te dio el segundo debate?

Estuvo mucho más interesante. Es un debate para el Círculo Rojo, hablando de lo que les interesa a los políticos. Bullrich estuvo mucho mejor esta vez. Mejor que la vez pasada y mejor que los otros candidatos. Patricia Bullrich se llevó el primer puesto en el debate.

A Sergio Massa lo vi demasiado apagado. Con todo lo que le ha pasado era natural, no ha sido responsable económicamente durante la campaña. Si tuviese una elección más moderna estaría ganando en una sola vuelta.

Cuando Javier Milei intenta mantener una imagen, pierde espacio. Su gran espacio para conseguir votos es la "motosierra", y en el debate estuvo con una actitud que no le permite llegar a la gente.

Myriam Bregman tuvo problemas con el espacio, es una candidata de la izquierda que yo militaba a los 15 años, está equivocada de tiempo. Otro que tuvo problemas con el espacio fue Juan Schiaretti, estaba en una campaña de Córdoba y no en una nacional.

¿Te parece que el problema de Myriam Bregman y Juan Schiaretti es que no tienen un lugar asegurado en una segunda vuelta?

No pasan a segunda vuelta porque están fuera de sitio. No digo que estén mal ni bien, a mí me parecían geniales a los 15 años. Bregman hablaba de Cuba, y la verdad es que está atrasada de noticias.

Escuché un reportaje tuyo en el que decías que el caso de Insaurralde no tiene mucho impacto en los volantes. Me gustaría que profundices esa idea.

He seguido la evolución del tema y esa fue mi primera impresión. Ahora habría que verlo dentro de una enorme situación de la supernova, no es solo Insaurralde, es también "Chocolate". Todo eso está revolviendo una época de corrupción descomunal, y creo que, unido al efecto que puede tener y a lo que hizo Massa para repartir plata, nos lleva a una explosión final del kirchnerismo.

Lo de Insaurralde en sí mismo no es tan importante, pero en el marco de las cosas graves que están pasando, creo que es uno de los elementos que van a llevarnos a un fin de época.

Se acaba una época política de Argentina, ha habido demasiada corrupción. No hay otro país de Latinoamérica en el que se hayan visto cosas como las que protagonizó Cristina Fernández de Kirchner. Hay una crisis brutal.

Según vos, Insaurralde es un significante que se acumula y condensa todos los casos de corrupción del kirchnerismo…

No hay duda de que es una persona muy cercana a Máximo Kirchner y a Cristina, ella fue quien lo puso en su gestión. Tampoco hay duda de que Kicillof no puede decir que no sabía nada, porque cuando tu jefe de Gabinete viaja tanto, no podés no notarlo.

Kicillof es un tipo correcto, pero si ves que tu mano derecha actúa como lo hacía Insaurralde, no podés decir que no te das cuenta. Me da la impresión de que esta crisis puede afectar la reelección de Kicillof.

Se está produciendo algo que había hablado en varios de mis artículos en Perfil: está estallando una supernova. Vamos a una redefinición del país después de estas elecciones.

¿Sería que las actuales coaliciones se desmiembran y se crean algunas nuevas?

Si hay una segunda vuelta entre Milei y Massa, Juntos por el Cambio va a tener un problema muy grande, habrá gente del partido que apoyara a Milei y otros que no, pero sería el final de Juntos por el Cambio.

¿Cuál sería la situación si Patricia Bullrich llegara al balotaje, pero perdiese?

Milei va a intentar, hasta donde él dice, un gobierno que presentará un proyecto de ley que podría tener el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, pero muchos otros se van a oponer.

¿Vos decís que si Milei gana, Juntos por el Cambio se va a dividir? ¿Si gana Massa pasaría lo mismo?

También, porque el problema no es quién gane, es la presencia de Milei. Habrá diputados de Juntos por el Cambio que querrán ser parte de un gran bloque con Milei y otros que no.

¿Milei vendría a ser el acta de defunción de Juntos por el Cambio?

Creo que Milei termina descalabrando a todo el sistema político argentino. No estoy convencido sobre que viene una época de Milei, la posibilidad de que ese grupo establezca un proyecto a largo plazo, tampoco es posible, pero sí lo es la capacidad destructiva.

Milei cuestiona una serie de cosas que ya estaban establecidas. Hay una serie de cosas que establecieron los peronistas que Milei, de alguna manera, derrumba. Esta crisis es global, en Venezuela y México, por ejemplo, también colapsaron los partidos.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo ve el futuro del radicalismo en este momento?

Vivimos una época de distorsión política. Los radicales son, dentro de Juntos por el Cambio, un sector muy importante para mantener un punto de vista que no es el de Milei.

Tienen un pensamiento más liberal, más moderno y más estructurado. Los radicales van a tener un espacio porque están representando algo moderno.

¿Creés que Mauricio Macri también nota el posible fin de Juntos por el Cambio?

Mauricio Macri, terminado su gobierno, llegó a la conclusión de que debería haber hecho cosas que nunca le habrían permitido ser presidente pero que eran más acorde a sus ideas. La cercanía de Mauricio con Milei es más una identificación con ideas que Macri aprecia. Haciendo un análisis de lo que ocurre con la política en el mundo, es un fenómeno imparable.

Vos decís que Mauricio se sintió "más Macri" en Milei que en él mismo…

Sí, hubo siempre esa discusión sobre tomar medidas y hacer un ajuste, no creo que en Argentina se pueda simplemente llegar al poder, disolver los sindicatos, acabar con los derechos sociales, que la gente esté feliz y que vengan las inversiones.

Los inversores no van a un país que está incendiado, y Argentina se incendiaría si no se tiene un gran acuerdo nacional en el que se logre tener un punto de vista sólido en el que la mayoría de argentinos están de acuerdo.

¿Por qué si Macri se siente tan identificado con Milei, Javier Milei va primero, siendo Macri "piantavotos"? ¿Los votantes de Milei, de alguna manera, estarían votando a Macri?

Milei tiene un gran éxito por su estilo, no por sus ideas. La mayoría de votantes de Javier Milei no están de acuerdo con sus ideas, tiene votos por su mensaje de terminar con la casta, peor más allá de eso, pocos están de acuerdo con sus ideas. Milei transmite el mensaje de acabar con el pasado. Nadie podría pensar que el pasado se va a acabar con Macri.

Si Sergio Massa llega al balotaje, ¿su mejor alternativa sería mostrar que Milei es lo mismo que Macri?

Si Macri hace campaña por Milei, Massa podría ganar.

