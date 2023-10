Castellano admitió que el punto "flaco" de su gestión fue la seguridad

"Cuando terminás un determinado ciclo, siempre en la vida hay ciclos, se te genera un vacío. Eso es lo que empieza a aparecer. Pero dentro de ese vacío, también, cuando uno toma distancia y ve todo el proceso, también empezás a sentir una cierta satisfacción, un cierto alivio, de la tarea cumplida. Fueron tres períodos. La ciudadanía me honró tres veces siendo intendente. Creo que - sinceramente y humildemente lo digo- creo que entrego una ciudad mejor que la que recibí. Y entrego un municipio mejor que el que recibí". Luis Castellano, actual intendente de la ciudad, visitó el piso de Radio ADN y dejó conceptos muy interesantes para la reflexión. El hombre de los tres mandatos consecutivos se mostró relajado y con una percepción absolutamente realista de lo ocurrido. En la descripción de los acontecimientos no esquivó el reconocimiento de errores.



"Si tenés que hacer una autocrítica y en este caso yo la hago, tal vez hubiera sido un proceso en donde nosotros deberíamos haber producido un recambio para que en la competencia ya haya otra persona que ocupe esa competencia para la candidatura a intendente. No lo pudimos hacer. Hay atenuantes en eso. Por la Pandemia, por las dificultades de que todas las últimas elecciones intermedias nosotros no podíamos ganar con ningún candidato. Esas circunstancias también me pusieron a mí en un lugar de necesidad política de poder ir a una candidatura", manifestó el titular del Ejecutivo, agregando argumentos para la derrota que son inobjetablemente válidos. "Estamos en un momento en donde la ola de cambios es muy fuerte. La actividad política pasa por un desprestigio enorme. Cuando la gente quiere cambiar y romper un sistema que claramente no le está dando soluciones, abarca todo el status qúo, y yo - quieras o no- soy parte de los que venían trabajando en política".

LOS PUNTOS DÉBILES DE LA GESTIÓN

Consultado por aquellos aspectos en los que las cosas no se hicieron bien o no se obtuvieron los resultados esperados, Luis Castellano hizo referencia a un par de cuestiones

"El gran tema es el tema de la seguridad. Ese es el tema que te aparecía en cada barrio, en cada caminata, en cada lugar, a pesar de que nosotros tenemos un gran equipo encabezado por Maxi Postovit, que la inversión que se ha hecho en la ciudad, en cámaras de seguridad, en Guardia Urbana, claramente el contexto de todos los actores que intervienen para darle seguridad a una comunidad no está acomodado; es un rompecabezas que no está acomodado. Y todo eso tiene un impacto local. Lo otro es el tema de la movilidad o el tránsito. Son las dos cosas sobre las cuales la oposición hizo campaña.

¿JUAN SENN CANDIDATO A INTENDENTE 2027?

Cuando la derrota electoral del 10 de septiembre apenas se transformaba en realidad, y mientras en el bunker se observaban los rostros de pesadumbre e incredulidad de dirigentes y militantes del oficialismo, el concejal Juan Senn dijo pretender ser intendente en 2027. Una declaración periodística por lo menos inoportuna. En la entrevista Castellano también hizo referencia a ello.

"Yo creo que le salió del alma. No sé, es algo que él siente. A veces, esos momentos son los momentos en que más prudencia tenés que tener. Lo dijo en caliente. Es un chico que tiene mucha vocación política, y y muchas ganas de laburar por la ciudad. Yo creo que hay que acompáñarlo. Yo creo que va a ser uno de los líderes de la oposición desde el Concejo Municipal. Tiene condiciones para ir creciendo en ese sentido, y ser una alternativa". La respuesta del actual intendente fue compasiva con el edil. No obstante, de fuente irreprochable se supo que en el núcleo del justicialismo, la juventud o imprudencia del legislador no alcanzaron para digerir la declaración periodística.

FINANZAS ACOMODADAS

En la entrevista, Radio ADN consultó al actual responsable del Ejecutivo local, en torno a la actualidad de los números locales. ¿Cómo está la economía del Fisco local?

"Hoy entregamos y tenemos un municipio ordenado económicamente. No se gasta más de lo que entra. Nosotros, el municipio lo entregamos sin déficits. Ahora, lo que teníamos acostumbrados era a discutir paritarias anualmente, y ahora estamos discutiendo paritarias mensualmente. El crecimiento de la masa salarial, va por una curva mucho más alta que el crecimiento de los ingresos. Por lo tanto, eso te va comiendo cada vez mayor cantidad de dinero en los gastos corrientes y te van quedando menos recursos para hacer obras", señaló Castellano, e inmediatamente pasó sutil factura a rivales políticos. "Y acá yo pongo la carga un poquito en el Concejo y en la oposición, por lo menos en los últimos 8 años, porque se rompió una fórmula polinómica que se había acordado. Pero el municipio se entrega ordenado. No tenemos deudas. No estamos endeudados ni en pesos ni en dólares, no tenemos préstamos pedidos ni en pesos ni en dólares; y al contrario, tenemos una pequeña reserva que es una reserva que siempre nosotros la estimamos en una masa salarial". La volatilidad de las variables macroeconómicas de la Argentina de las últimas semanas hace imposible asegurar que lo señalado en octubre, represente la realidad del próximo 10 de diciembre. "Esto te lo digo hoy, faltan dos meses, en el medio de un torbellino económico".

¿Se terminó la carrera política del 3 veces intendente? La respuesta del arquitecto fue contundente. Pero con la salvedad siempre de que en política, lo que hoy puede no ser, mañana muta y es realidad. "Si bien, la política a mi me gusta y me apasiona, lo voy a hacer desde un lugar mucho mas tranqui y de menor exposición, y después se verá. Yo hoy, la verdad, ni siquiera estoy pensando en que puedo llegar a hacer políticamente dentro de dos, dentro de cuatro, dentro de seis"

HONESTIDAD BRUTAL: CASTELLANO RECONOCIÓ QUE ES EL MOMENTO MÁS DURO DEL JUSTICIALISMO LOCAL.

Castellano no pudo ser intendente por un cuarto período. La Casa Gris no tendrá ya a un rafaelino ni a quién se había elegido como su sucesor. Omar Perotti -si bien fue elegido diputado- estuvo muy lejos de las ambiciones originales de presidir la Cámara. Apenas, el siempre respetado Alcides Calvo, salvó la ropa y le dio continuidad a su senaduría departamental.

'¿Es el momento mas duro para el espacio desde que nació?' preguntó Radio ADN. "Si, yo creo que si, me parece que hay un proceso de cambio muy profundo en la política argentina, creo que por la vida democrática la gente lo está diciendo, y creo que tanto a nivel local como provincial la reconfiguración que tenemos que hacer desde el Peronismo como de otro partido político puede dar lugar a nuevos liderazgos. Puede dar lugar a la confluencia de distintos sectores que antes no se sentían contenidos".

Fuente; ADN RAFAELA