Javier Milei presidente: una encuesta lo da ganador en cualquier escenario de ballotage

En medio de la corrida cambiaria, se conoció la última encuesta de la consutora Proyección, que da ganador a Javier Milei en una eventual segunda vuelta electoral ante Patricia Bullrich o enfrentando a Sergio Massa. De esta manera, el candidato de La Libertad Avanza se convertiría en el sucesor del presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasaría en cada escenario de ballotage?

Los resultados, del sondeo realizado en base a 2966 casos, arrojaron que si el candidato presidencial de Unión por la Patria llegara al ballotage, Milei reuniría una intención de voto de 41,3% contra un 37,6% del peronista. Mientras que si llegara Bullrich, el libertario ganaría más holgado con un 35,3% contra el 28,8% que acumularía la ex ministra de Seguridad. Sin embargo, las personas indecisas, las que van a votar en blanco o las que no tienen pensado ir a votar, terminarían siendo clave.

Si el ballotage estuviera compuesto por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, el 10,1% votaría en blanco, un 16% no votaría y las personas indecisas escalarían hasta el 9,8%. Mientras que la presencia de Unión por la Patria en la eventual segunda vuelta del 19 de noviembre alienta la participación ya que el voto en blanco se reduciría a 4,9%, las personas indecisas bajarían a 8,4% y solo un 7,8% no iría a votar. Aunque para ganar, Massa necesitaría el voto de casi todo el electorado que aún no lo define.



En relación a la probabilidad de voto, el ministro de Economía fue el segundo menos elegido. El 38,5% lo votaría y el 61,5% no cree votarlo o nunca lo votaría. La que tiene los peores números es la presidenta en licencia del PRO ya que el 65,2% no cree votarla o nunca la votaría y el 34,8% la votaría. Por supuesto que Javier Milei es el que acumula mayor probabilidad de voto con un 42,3%.

Proyección Consultores realizó cuestionarios online entre el 3 y el 9 de octubre según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones. Es decir, las respuestas fueron entregadas antes de que el dólar blue superara los $1000 y a 13 días de las elecciones generales.

¿A quiénes deberían intentar convencer?

Si se compara la composición del voto que reveló la encuesta de Proyección Consultores con el sondeo de septiembre, las personas más indecisas son mujeres. Motivos no les faltan para no decidirse ya que solo Massa y Myriam Bregman les hablan. Aunque de un mes a otro cada vez son menos las que no saben a quién votar.

En septiembre, el 12% de las mujeres entrevistadas no tenían definido su voto contra el 4,3% de los hombres. Pero para octubre las indecisas se redujeron más de la mitad y solo el 5,7% de las que contestaron el cuestionario no tenían definido a quién votar, en contraste con un 2,6% de los hombres.

En este sentido, UxP tiene una ventaja para sumar mujeres votantes ya que son la base de su electorado. En septiembre el 32,5% de las mujeres tenía la intención de votar a Massa y este mes aumentaron a 34,9%. En contraste con un 29,6% de LLA y 22,5% de JxC en la última semana que venían de 27,9% y 23%, respectivamente, en septiembre.

Si los candidatos quieren afinar aún más sus discursos deberían pensar no solo en los intereses de las mujeres, sino especialmente de las mujeres jóvenes. Ya que las personas de entre 16 y 34 años son las más indecisas: el 5,5% de las encuestadas no sabe a quién votará y es el grupo etario con mayor porcentaje de indefinidos. Aunque los jóvenes son los que más votan a LLA, el 43,6% quiere ver a Milei con la banda presidencial cruzada en el pecho.

Con informacion de Letra P.