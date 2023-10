Agota sus últimos cartuchos: Javier Milei le habló a los bonaerenses, a los “indecisos” y a los jóvenes

El aspirante a la Presidencia por La Libertad Avanza, Javier Milei, escribió este martes un extenso hilo en la red social X (ex Twitter) para hablarle a los bonaerenses, a los jóvenes y a los “indecisos” de cara a las elecciones generales del próximo domingo. A todos ellos, conminó a “terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y a los amigos del poder” para, así, terminar “con 20 años de fracasos, impunidad y corrupción”.

“El domingo tenemos una oportunidad histórica. No solo podemos terminar con la decadencia de 100 años, si no que, además, podemos ganarle al kirchnerismo sin balotaje, lo que terminaría con 20 años de fracasos, impunidad y corrupción”, sostuvo Milei. Y continuó: “La Argentina se encuentra frente a un punto de inflexión. Tenemos la chance de volver a abrazar las ideas de la libertad. Pero necesitamos de todos aquellos que quieren un cambio para hacerlo realidad”.

En esta línea, puntualizó: “Si vos sos uno de los millones de argentinos cansados de este modelo empobrecedor, el domingo acompáñanos con tu voto”. Tras lo cual, se dirigió a los electores de la provincia de Buenos Aires, que conserva el 37% del padrón electoral nacional y en donde lleva como candidata a la Gobernación a Carolina Píparo (exaliada de José Luis Espert, quien hoy está en Juntos por el Cambio).

“Poca gente sabe más de la necesidad de construir un cambio que los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Gana el que saque más votos el domingo. La realidad es que la única fuerza política que puede ganarle al kirchnerismo en la provincia es LLA. Los demás no llegan”, resaltó. “Por ello, necesitamos de todos aquellos bonaerenses que están cansados de la desidia, del abandono, de la corrupción, de la pobreza y de la inseguridad. Necesitamos tu voto para Carolina Píparo y terminar de una vez y para siempre con el flagelo del kirchnerismo”, agregó Milei.

También le dedicó unos párrafos a la juventud, a quien le atribuyó el nacimiento de La Libertad Avanza: “Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta acá. Necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos que este domingo lleven a todos sus amigos a votar. Que convenzan a sus madres. A sus abuelas. A sus tías. Si cada uno de ustedes logra convencer a una persona de acá al domingo, vamos a dar una sorpresa que va a dar que hablar”, aseguró el economista en el escrito.

Sobre los indecisos, es decir, quienes no votaron en las primarias o aún no tienen decidido por quién sufragar el próximo domingo, el legislador nacional apuntó: “Sabemos que están cansados de este modelo. Sabemos que ya no le creen a nadie. Sabemos que todos los defraudaron. A nosotros también. Por eso nos metimos”. “Para terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y a los amigos del poder. Necesitamos que este domingo vayan y voten. Es la única manera de cambiar este país”, consignó.

“Si están cansados, como yo, de la pobreza, de la mentira, de la inseguridad, de la corrupción”, reflexionó. Y subrayó: “Necesitamos que este domingo expresen esa bronca en las urnas y hagan temblar a los políticos ladrones que nos destruyen hace décadas. El domingo tenemos la oportunidad de decirle basta a estos ladrones que se benefician del empobrecimiento de los argentinos de bien”.

Por último, Milei le habló a quienes ya lo eligieron: “Estamos cerca. A pesar de todos los obstáculos. El domingo tenemos la chance de reconstruir nuestro país. De decirle basta a esta casta empobrecedora. Nada de todo esto hubiera sido posible sin ustedes. Ustedes son los que están cambiando este país”. “Estamos a cinco días de terminar con décadas de fracasos. Sólo depende de nosotros. No importa lo que digan. Ni los obstáculos; ni los intentos de fraude; ni el aparato; ni la plata”, enumeró.

“Como ustedes saben, la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”, cerró. Este miércoles, Milei cerrará su campaña en el estadio Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires, y se espera que reúna cerca de 14.000 militantes, cifra que casi alcanzó en el mismo lugar, durante el cierre de campaña en las elecciones primarias (PASO).

