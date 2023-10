40 años de democracia

En octubre de 1983, el entonces candidato por el radicalismo para la presidencia, Raúl Alfonsín, pronunciaba en una avenida 9 de Julio colmada de seguidores un discurso que pasaría a la historia como una de las alocuciones más recordadas de la política argentina. Faltaban sólo días para ser elegido presidente.

A 40 años de la recuperación de la democracia, destacamos 10 frases del histórico discurso que aún tienen vigencia.

Alfonsín derrotó el domingo 30 de octubre de 1983 a Ítalo Lúder (PJ) y asumió el 10 de diciembre de ese año.

ALFONSÍN, PADRE DE LA DEMOCRACIA

Con una trayectoria política de más de medio siglo y un reconocimiento que ya había superado las fronteras del radicalismo, Alfonsín logró convertirse en una de las excluyentes figuras políticas de las últimas décadas y símbolo histórico del retorno a la democracia.

“Con la democracia se come, se cura y se educa”, fue su consigna preelectoral más recordada hasta el presente, aunque también marcó la historia argentina con la famosa frase “Felices Pascuas, la casa está en orden”, que con alto contenido político pronunció desde el balcón de la Casa Rosada en 1987.

Alfonsín fue considerado el padre de la democracia. Murió 31 de marzo de 2009.

LAS FRASES DE ALFONSÍN, A 40 AÑOS DEL REGRESO A LA DEMOCRACIA

Justicia social. “Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social”.

Hambre. “En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países sino porque sobra inmoralidad”.

Trabajadores pobres. “Hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre: trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa”.

Dictadura y especulación. “Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quine especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina”.

Dictadura e inflación. “Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta”.

Sin injerencia extranjera. “Vamos a salir de esto, como otros países salieron de sus crisis. Vamos a arrancar en la medida que no nos mandoneen más”.

El pasado. “Les pido que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado”.

Hacer historia. “Si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la organización nacional”.

Las mujeres. “Las mujeres argentinas sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos”. En 1985 se estableció por ley (23.264) la patria potestad compartida en nuestro país.

El cierre de su discurso histórico. “Si alguien distraído, al costado de camino cuando los ve marchar, nos pregunta: \’¿Hacia dónde marchan, por qué luchan?\’ Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. \’Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la Justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino\’”.