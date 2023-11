Cruce de miradas, una discusión y dos balazos: así mataron al exjugador de Midland en Merlo

Mientras la Justicia busca a siete sospechosos por el crimen de Tomás Sánchez, el adolescente de 18 años asesinado a balazos en las primeras horas del domingo en una plaza de Merlo, se conocieron las imágenes de la secuencia criminal.

El video no dura más de dos minutos y es estremecedor. En ese tiempo es que aparece un grupo de unas 10 personas en moto, rodea a la víctima - que se encontraba con su novia y amigos escuchando música al lado de un auto en la calle Mitre entre España y Treinta y Tres - y de un momento a otro empieza la pelea.

“Solo cruzaron miradas”, dijo a TN Camila, la hermana de Tomás. También contó que hubo una discusión, golpes y alguien que empezó a los tiros.

En la grabación que fue difundida en las últimas horas se percibe con claridad el dramatismo de ese momento, cuando se escuchan los disparos y las personas empiezan a correr en busca de refugio detrás de los vehículos que estaban estacionados en el lugar.

Tomás también corrió y trató de ocultarse atrás de una camioneta, pero el tirador le apuntó y gatilló dos veces. Los dos proyectiles proyectiles alcanzaron en el abdomen al adolescente, que estaba vestido con un buzo marrón, y lo mataron en el acto. En tanto, el agresor escapó en una moto de color blanco.

Siete sospechosos

Los atacantes son dos adolescentes que ya fueron identificados en la causa y son vecinos del barrio Rivadavia, ubicado en el partido de Merlo. No obstante, hasta esta mañana, el abogado que representa a la familia de la víctima, Rodrigo Tripolone, confirmó a TN que no se produjo ninguna detención. “Nos dicen que se mueven pero no hacen nada, nos están mintiendo”, señaló por su parte Camila, la hermana de Tomás, sobre el accionar de la policía.

A su vez, una fuente cercana a la investigación confirmó a Télam que también buscan a cinco familiares de los sospechosos, acusados de encubrir y facilitar el escape de los adolescentes.

Con informacion de Todo Noticias.