Cómo miles de millones de dólares para Hamás allanaron el camino para la masacre del 7 de octubre

Varios gobiernos de Israel, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel, más conocida como Shin Bet, vieron el rastro del dinero ensangrentado, pero quedaron cegados por la concepción de que Hamas es ahora una entidad gubernamental establecida, y como De esta manera, tiene mucho que perder y, por lo tanto, a pesar de la acumulación de sus capacidades y poder militares, evitará su uso para fines asesinos. Todos los analistas económicos de organizaciones terroristas con quienes hemos hablado en los últimos días han expresado su profunda frustración y enojo por esto. Durante años han estado analizando las cifras y los canales de financiación, y advirtiendo sobre el uso del capital para financiar la militarización de Hamás. Las cifras están aquí para que todos las vean. En este caso ver no es creer, sino "descreer".

El presupuesto anual general de que dispone el régimen de Hamás en la Franja de Gaza asciende a entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año. Esta es la cifra estimada por Yitzhak Gal, un reconocido experto en cuestiones económicas de Oriente Medio en su conjunto y en la economía palestina en particular, que ha realizado una amplia labor de consultoría sobre la financiación del régimen de Hamás. Se trata de una cantidad enorme en comparación con el tamaño de la economía de la Franja de Gaza. Constituye entre el 65 y el 70 por ciento del PIB de la Franja de Gaza (Producto Interno Bruto = el tamaño total de la economía). A modo de comparación, afirma Gal, el presupuesto de la Autoridad Palestina (AP) para Judea y Samaria supera ligeramente los 3.000 millones de dólares, lo que constituye apenas el 20 por ciento del PIB de esa zona. Y para hacer una comparación más detallada, en Israel el presupuesto representa actualmente alrededor del 25% del PIB. Tras la masacre en las comunidades fronterizas de Gaza, en un documento publicado hace sólo una semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el valor estimado actual de los activos de Hamás se cifra en cientos de millones de dólares.

El Dr. Udi Levi, analista senior del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS), experto en guerra económica y persona que dirigió la Oficina de Financiamiento de la Proliferación y la Lucha contra el Terrorismo (que fue cerrada en 2016), explica: "En En la Franja de Gaza, una porción de falafel cuesta entre 5 y 7 shekels, la tasa de desempleo es del 50%, por lo que quedó claro que el colosal presupuesto administrado por Hamás se desvió para pagar a los trabajadores que construyeron los túneles, para la adquisición de armas, para entrenar y emplear a sus combatientes, y ciertamente no para el beneficio de los civiles allí. Vimos todos los camiones que traían metales a la Franja de Gaza a lo largo de los años, y todo esto sólo para comprar un poco de paz y tranquilidad. Quien gritó contra esta idea de permitir que el dinero fluya hacia la Franja de Gaza, afirmé que Hamás debería haber sido debilitado al facilitar su colapso económico, pero nada de esto funcionó. Pero todavía no es demasiado tarde. Incluso ahora, Al adoptar una serie de medidas que no dañarán ni a un solo soldado, el gobierno israelí puede asfixiar económicamente a Hamás y a Hezbolá, pero necesita tomar medidas inmediatas".

En 2007, Hamás llegó al poder en la Franja de Gaza y desde entonces ha obtenido el apoyo permanente de la mayoría de los residentes allí. Con el paso del tiempo, estableció el banco, reclutó funcionarios y se convirtió en un gobierno palestino, el segundo después de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria. «Hamas logró construir un enorme presupuesto para sí mismo, maniobrando tanto a la Autoridad Palestina como a Israel para permitir el flujo constante de grandes presupuestos de fuentes externas legítimas, cubriendo todos los gastos civiles del gobierno en la Franja de Gaza, mientras se desviaban cantidades considerables de estos fondos. para financiar los sistemas militares de Hamás (principalmente personal militar y productos de doble uso).

"Paralelamente, desarrollaron fuentes locales de ingresos, bajo su control exclusivo, disponibles para satisfacer plenamente las necesidades del fortalecimiento militar y mantener el aparato gubernamental general de Hamás en la Franja de Gaza, que asciende a varios miles de altos directivos". Según el Dr. Levi, esta estructura básica de "doble presupuesto" existe en la Franja de Gaza desde hace 15 años.

Gal, Levi y un ex alto funcionario gubernamental describen los canales monetarios clave a través de los cuales se inyectaron fondos a la Franja de Gaza durante una década y media. El primero, el presupuesto de la Autoridad Palestina; el segundo, la ayuda económica externa, que en el pasado provino de la comunidad internacional y en los últimos años ha dependido principalmente de Qatar. El tercero es la Coalición Benéfica de Hamás, todo un conjunto de donaciones que genera millones y que tiene su sede principalmente en Turquía. El cuarto, la recaudación local de impuestos por parte de Hamás, y el quinto, la financiación iraní proporcionada para contrarrestar a Israel, que cubre todas las zonas de Judea y Samaria, así como la Franja de Gaza.



Y más detalladamente: así es como se estableció la estructura financiera de una organización terrorista asesina, que factura cientos de millones de dólares al año frente a Israel y el mundo entero.

1. El presupuesto de la Autoridad Palestina:

6.600 millones de shekels al año para Hamás

El presupuesto de la Autoridad Palestina asciende a 20.000 millones de NIS al año, el 65% de los cuales proviene de Israel (pagos de impuestos y aduanas). Se supone que la Autoridad Palestina transferirá un tercio de su presupuesto total para que lo utilice el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, para pagar las instituciones gubernamentales, los hospitales y las autoridades municipales allí. La transferencia de fondos del presupuesto de la Autoridad Palestina a Gaza se lleva a cabo de manera ordenada a través del sistema bancario palestino, controlado por el Banco de Israel. Además, los bancos palestinos están sujetos a la preocupación constante de que puedan estar transgrediendo las normas internacionales sobre financiación antiterrorista y que luego puedan ser incluidos en la lista negra de Estados Unidos y otras autoridades, de modo que la transferencia de fondos a Gaza se lleve a cabo bajo acuerdos especiales y con el "sello de aprobación" especial emitido por Israel.



Además de la transferencia directa de fondos a Gaza, la Autoridad Palestina transfiere directamente a Israel varios cientos de millones de dólares al año del presupuesto palestino, como pago por la electricidad, el agua, los servicios médicos, etc., que proporciona el Estado a Gaza. Gaza. Desde que Hamás expulsó a Fatah de sus posiciones gubernamentales en Gaza, la Autoridad Palestina ha estado compensando durante años el presupuesto de los funcionarios de Hamás, ya que ellos, entre otras cosas, son miembros del ala militar de Hamás.



"Aquí la Autoridad Palestina está atrapada en una trampa", dice Gal. "Por un lado, los residentes de Gaza son parte del pueblo palestino, por lo que es difícil para la Autoridad Palestina no financiar sus necesidades educativas y sanitarias. Por otro lado, la Autoridad Palestina tiene un enorme déficit presupuestario debido a los pagos que realiza. a Gaza. El 100% del déficit proviene de la Franja de Gaza, que es un verdadero 'agujero negro'. La Autoridad Palestina invierte dinero en Gaza, pero no recibe los impuestos pagados allí, ya que Hamás se los lleva".



El Gobierno de Israel, que vio estallar en su cara esta crisis en 2018, organizó entonces voluntariamente lo que se conoció popularmente como las "maletas de dinero" qataríes (más sobre eso más adelante), que estaban destinadas a cubrir los fondos que la La Autoridad Palestina había compensado por iniciativa propia. "En un momento dado, Mahmoud Abbas decidió recortar algunos de los fondos presupuestarios que solía dar al sector público en la Franja de Gaza: profesores, policías y médicos", testifica una persona que fue una figura importante involucrada en el mundo real. toma de decisiones a tiempo sobre esta cuestión en Israel. "Quería que Israel chocara con Hamás, para que no tuvieran dinero, y luego comenzarían protestas violentas a lo largo de la valla fronteriza, lo que llevaría a una confrontación.



"Cuando comenzaron las manifestaciones a lo largo de la valla fronteriza de Gaza, se hicieron propuestas, y una de las opciones era que el dinero que Mahmoud Abbas había cortado fuera pagado por Qatar. Para evitar que estos fondos fueran utilizados por Hamas Ala Militar, se decidió que el dinero se ingresaría a través de la compra de combustible utilizado para generar electricidad, dinero para los funcionarios del sector público que Mahmoud Abbas había financiado y mediante ayuda directa a las personas en las listas controladas por Hamás".

2. El dinero qatarí:

30 millones de dólares mensuales para Hamás; decenas de millones de dólares al año en donaciones

El pago mensual a Hamás en la Franja de Gaza, que comenzó en 2018 durante el cuarto gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, tenía como objetivo compensar los fondos que dejaron de ser pagados por la Autoridad Palestina. La suma total asciende a 30 millones de dólares al mes, pero si bien este es el canal más comentado de transferencias de fondos entre Qatar y Hamás, al que también se le concedió un "certificado kosher" o sello de aprobación por parte de Israel, según Levi, hay dos canales adicionales a través de los cuales el emirato árabe más pequeño pero más rico financia el terrorismo en todo el mundo, incluido también Israel, sin ningún obstáculo.

En la segunda vía, según Levi, Qatar transfiere apoyo financiero directamente a los dirigentes de Hamás que residen allí. Estos fondos implican una enorme cantidad de dinero, que compra estatus y poder y también financia el terrorismo de Hamás en Turquía, Líbano y, por supuesto, Israel. Y el tercer canal: los qataríes, aquellos que actualmente pretenden ser intermediarios honestos en los acuerdos en curso para liberar a los rehenes israelíes, transfieren dinero directamente para financiar el terrorismo a través de las asociaciones benéficas de Hamás (la Da'wah ) .



El estudio de investigación del Dr. Levi proporciona una presentación detallada de las rutas de financiación de Qatar, entre otras, como surgió en la demanda de las víctimas israelíes del terrorismo presentada entre 2014 y 2016 contra Qatar Charity, el Banco Nacional de Qatar (QNB) y Masraf Al. Rayan Bank, por su participación en el apoyo y financiación de los ataques terroristas, y finalmente explotó sus vínculos bancarios dentro de los EE.UU. para suministrar dólares estadounidenses a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina (JIP). Qatar utilizó sus asociaciones benéficas para desviar financiación ilegal a organizaciones terroristas a través del sistema bancario estadounidense.



Después de ser transferido a través de bancos ubicados en Nueva York, el dinero aparentemente se envió a las cuentas de caridad qataríes en el Banco de Palestina y el Banco Islámico en Ramallah, y desde allí se distribuyó a Hamás y la Jihad Islámica. Según la demanda, entre marzo y septiembre de 2015 la organización benéfica qatarí envió al menos 28 millones de dólares a los dos bancos de Ramallah.

Un canal adicional para la "inversión" qatarí en Hamás es la financiación de las principales figuras de la organización terrorista. Durante el acuerdo para la liberación de Gilad Shalit, el soldado de las FDI secuestrado por Hamás en 2006, 40 terroristas definidos como una amenaza clave para la seguridad de Israel fueron liberados de prisión y exiliados. El gobierno de Qatar asumió la responsabilidad de 15 de ellos, prometiéndoles vivienda y un ingreso mensual. No hace falta decir que desde su liberación hasta el día de hoy, no han hecho ningún esfuerzo por buscar una "nueva línea de trabajo" y siguen profundamente involucrados en actividades terroristas. Qatar incluso abrió cuentas bancarias para estos terroristas en el banco qatarí QNB. Entre aquellos a quienes se abrieron cuentas bancarias se encontraban Musa Dudin y Hussam Badran, terroristas de Hamás con las manos manchadas de sangre, así como Ahlam A'aref Ahmed Tamimi, que aparecía en la lista de los más buscados del FBI.



"La Marcha de la Locura ya está aquí", dice Gal, refiriéndose a los dos principales canales de financiación de Hamás: la Autoridad Palestina y Qatar. "Tanto Israel como la Autoridad Palestina dieron a la organización, muy generosamente, todas las herramientas necesarias para mantener su gobierno. Entonces, sí, construyen alguna que otra escuela aquí y allá, les hacen un favor a todos y permiten a la comunidad internacional construir un sistema de tratamiento de aguas residuales. planta de tratamiento, este es el tipo de cosas que hace entre guerras y, después de todo lo dicho y hecho, realmente ha logrado que todos trabajen para ella: la Autoridad Palestina mantiene los sistemas principales, y Europa y la comunidad internacional proporcionó dinero para el mantenimiento continuo de Gaza, hasta que fueron reemplazados por los qataríes.



"La principal contribución de estas fuentes al fortalecimiento militar de Hamás reside en el hecho de que liberan a Hamás de la necesidad de preocuparse por financiar el sistema civil y los servicios básicos para la población local. Esto permite a Hamás desviar toda su financiación independiente, de su propia recaudación de impuestos, el apoyo iraní, etc., para financiar su establecimiento militar y armar sus unidades. Podemos estimar el alcance global de estos presupuestos "libres", utilizados para las necesidades militares de Hamás, en una suma de casi un mil millones de dólares al año."

3. La Coalición Benéfica de Hamas ( Daʿwah ) y la red de inversión

500 millones de dólares al año

"La red de inversiones de Hamás está desplegada en todo el mundo árabe, una gran parte tiene su origen en Turquía y genera un volumen de negocios de 500 millones de dólares al año", afirma Levi. Básicamente, Turquía sirve como punto focal clave para la recaudación de fondos para financiar la actividad terrorista de Hamás a través de la "Coalición de Caridad", por un lado, y a través de inversiones en diversas empresas como bienes raíces, fondos de inversión, etc. Si bien los Acuerdos de Abraham en la práctica condujeron a Tras una reducción relativamente rápida de la actividad económica de Hamás en esos países, fue Turquía –un país que alberga a un número considerable de dirigentes de Hamás– quien se dio cuenta del potencial de tales inversiones.



De los datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., que actualmente está imponiendo sanciones a los canales de financiación de esta organización terrorista asesina, se desprende que una de las formas de transferir el dinero de la ayuda a la Franja de Gaza es a través de monederos virtuales. Una de las direcciones de billetera incautadas en 2021 por Israel pertenece a la empresa Buy Cash Money and Money Transfer, que ofrece servicios de transferencia de dinero junto con cambio de moneda virtual, incluido el Bitcoin. En 2017, alguien involucrado en actividades de adquisiciones para ISIS registró una cuenta Buy Cash. Un ámbito similar también sirve a la actividad financiera en la Franja de Gaza, utilizando monedas virtuales y la transferencia de bienes.

Uzi Shaya, ex alto funcionario del Shin Bet y del Mossad que estuvo muy involucrado en operaciones financieras, describe cómo Hamás en Arabia Saudita estableció una red altamente diversificada y compleja de docenas de empresas comerciales propiedad de su propio pueblo. "La red se ocupaba de inversiones mientras todo estaba gestionado por una empresa en Arabia Saudita llamada Anda. En los últimos dos o tres años, en paralelo a la creciente proximidad entre Israel y Arabia Saudita, los saudíes los expulsaron del reino y así El centro neurálgico financiero de Hamás se trasladó a Turquía, gestionado por el segundo de Saleh al-Arouri." Según Shaya, las empresas recaudan entre 500 millones y 700 millones de dólares, con lo que han logrado construir el poder económico de la organización también fuera de la Franja de Gaza. Además, la mayoría de las cuentas de los altos cargos de Hamás también se encuentran en bancos de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, e Israel tiene conocimiento de unas 90 cuentas bancarias de este tipo. Según Shaya, "El mundo considera que Gaza está miserable y derrotada, mientras Hamás gana millones sin ninguna interferencia".



En 2009, Hamás creó una organización financiera aceptada para sus propios fines: el Banco Islámico Palestino. Los estadounidenses no tardaron en incluirlo en sus listas de sanciones, pero en realidad no hicieron nada sustancial para limitar sus capacidades. Según los estados financieros del banco, por él pasan unos 100 millones de dólares al año. El banco se encuentra actualmente entre los escombros en la Franja de Gaza luego de la actividad de la IAF allí, pero sus cuentas aún están activas. El principal método para canalizar el apoyo financiero a Hamás hacia la Franja de Gaza es a través de una red global de cambistas. También existe un sistema similar en Judea y Samaria, que también proporciona apoyo financiero a las redes terroristas de allí.

Según Levi, Israel conoce y monitorea a esos cambistas, pero en realidad no toma ninguna medida práctica contra ellos. Y él debería saberlo. Hasta 2016, dirigió la Oficina de Financiamiento de la Proliferación y la Lucha contra el Terrorismo, que fue establecida por el exjefe del Mossad, Meir Dagan, allá por 2001. Sorprendentemente, la unidad se cerró en 2016, y los esfuerzos estratégicos para lidiar con la financiación del terrorismo se trasladaron a identificar actividades sólo en el nivel táctico.

"En la práctica, sólo hay un número limitado de personas que se ocupan de la financiación del terrorismo, y este es un tema que actualmente se define como una de las prioridades más bajas. En ese momento, los entonces primeros ministros, Ariel Sharon y Ehud Olmert definieron esta actividad como una prioridad extremadamente alta, y después de ellas, los esfuerzos para abordar la financiación del terrorismo simplemente fueron abandonados". Menciona la NBCTF (Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo) que se creó en el Ministerio de Defensa, pero que en general fue considerada ineficaz: en los últimos años sólo se ha informado de un puñado de acciones relacionadas con casos específicos, junto con las de Israel. Agencia de Seguridad, el Shin Bet. En este mismo momento, y como lección inmediata aprendida de la masacre del 7 de octubre, se está estableciendo un nuevo organismo en la unidad de inteligencia de élite 8200 de las FDI, para ocuparse exclusivamente de monitorear la financiación de la organización terrorista asesina Hamas.

4. Recaudación de impuestos:

300 millones de dólares al año

Bajo la apariencia de un gobierno legítimo, Hamás ha oprimido a los residentes de la Franja de Gaza que votan en masa por él año tras año. Así, en la práctica, todos los bienes que entran en la Franja de Gaza pagan un doble impuesto a Hamás. Los trabajadores, que recientemente han estado entrando a Israel por miles, además del papel activo que desempeñaron en la masacre del 7 de octubre, simplemente ponen en marcha la economía de Hamás, ya que de cada paquete salarial que ingresa a la Franja de Gaza y es pagado por los israelíes, se obtiene una suma considerable. se dedujo dinero que luego fue trasladado a los diversos entramados de la organización terrorista. "Hamás recauda más de 300 millones de años al año en impuestos, de los cambistas, de los trabajadores y de los camiones que traen las mercancías", dice Levi.

En los últimos dos años, el número de trabajadores que ingresan a Israel desde la Franja de Gaza ha crecido a un ritmo alarmante, por recomendación de los profesionales tanto de las FDI como de COGAT (el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios). Esta tendencia se volvió extremadamente prominente durante el gobierno del primer ministro Naftali Bennett, quien incluso se atribuyó el mérito de ello en ese momento. Un ex funcionario diplomático estima: "Los considerables ingresos provenientes de los impuestos provienen de Israel. Un trabajador palestino puede ganar 7.000 NIS al mes, lo que a veces equivale a siete salarios locales en la Franja de Gaza, y una tasa de impuestos exorbitantemente alta es "Se deducen de esto, y no tenemos manera de controlar esto o ver dónde se desvían los fondos".



Según él, incluso si el trabajador regresara con azúcar y harina, Hamás también descontaría algo de eso. La entrada de trabajadores, que supuestamente contribuiría a la rehabilitación de la Franja de Gaza por parte de Israel, llevó en la práctica a Hamás a poder mantener su fuerza militar, como cuando la Franja de Gaza está trabajando en su totalidad: todo el dinero que entra en ella se vuelve venenoso.

Gal evalúa: "Los impuestos aportan el 20 por ciento del presupuesto de Hamás y financian completamente las unidades militares y los esfuerzos de la organización por armarse". Y añade: «El sistema aduanero y de recaudación de impuestos independiente e ilegítimo de Hamás sobre las importaciones a Gaza desde Israel y Egipto se lleva a cabo con Israel haciendo la vista gorda. Israel era muy consciente de este sistema de recaudación de impuestos y permitió que se llevara a cabo. Si Israel hubiera querido, fácilmente podría haber infligido graves daños también a estos sistemas. Hamás cobra impuestos a las mercancías que entran en la Franja de Gaza desde Israel utilizando métodos similares a los de los bandoleros. Aunque el IVA ya se ha pagado a la Autoridad Palestina, una vez al año Un camión cruza la frontera hacia Gaza, el oficial de aduanas de Hamás lo detiene y le cobra una tarifa adicional. Lo mismo ocurre en Rafah. El combustible que se trae a Gaza desde Egipto y que está sujeto a altos impuestos por parte de los egipcios, vuelve a ser gravado por Hamás. ".



5. La financiación iraní:

250 millones de dólares al año

Si ha logrado leer hasta aquí sin tener que taparse la cabeza con las manos por pura desesperación, aquí hay otro hecho que añadir a la avalancha de fondos utilizados para financiar la masacre del 7 de octubre en las comunidades del cinturón de Gaza, los preparativos para la misma y la actual guerra terrestre en la Franja de Gaza. Irán no sólo está involucrado en el desarrollo de sus capacidades nucleares allí. Desde hace muchos meses, los jefes del sistema de defensa de Israel han estado advirtiendo que Irán está enviando a Judea y Samaria, así como a Gaza, fondos y armas para lanzar una guerra contra Israel a través de nuestros enemigos locales. Hasta ahora, los líderes de seguridad militar estaban totalmente centrados en lo que estaba sucediendo en Judea y Samaria, basándose en su evaluación de que era allí donde el dinero iraní pondría en marcha ataques terroristas contra la población israelí más rápidamente y con mayor letalidad.

Según Levi, basándose en una investigación realizada por él, el dinero iraní utilizado para financiar el terrorismo en nuestra región genera una suma de 250 millones de dólares al año en todo el mundo. A la vista de los americanos y los europeos. Según él, "no hay sanciones ni ningún esfuerzo" contra el dinero utilizado para financiar el terrorismo, por lo que Irán, Hezbolá y los sirios se han apoderado del mercado de medicamentos falsificados y medicamentos falsificados, que recauda 30 mil millones de dólares. por año. ¿Y el mundo? "Está haciendo la vista gorda." Levi menciona las drogas encontradas en los cuerpos de los terroristas de Hamás encontrados en las comunidades del cinturón de Gaza y dice: "Estas son precisamente las drogas con las que están envenenando al mundo".

Según Shaya, "en los últimos años, los iraníes se han convertido en el principal financista de Hamás. El dinero ha conseguido llegar a su destino a través de una extensa red de cambistas: algunos de los cuales se encuentran en la Franja de Gaza (una decena de personas conocidas por IDF), trabajando con una red de cambistas en Turquía y el Líbano." ¿Entonces, cómo funciona todo? El dinero iraní llega al Líbano: los cambistas operan según el método tradicional hawala (el dinero cambia de manos a través de un tercero: si le debo dinero y no puedo transferirlo, se lo quitan a otra persona y el dinero se paga). devuelto a él por el cambista - SAC), se transfiere a Turquía y de allí a Gaza. Así se transfirieron millones de dólares iraníes.

Shaya encontró pruebas inequívocas de la participación de Irán en la financiación de la actividad militar de Hamás en la actividad cibernética durante 2018. Explica que en una operación cibernética para penetrar en la asociación financiera Al-Qard Al-Hassan en el Líbano, 400.000 cuentas de terroristas de Hezbolá quedaron expuestas. "Se trata de una asociación financiera prohibida por los estadounidenses, pero que sigue funcionando sin obstáculos", afirma cínicamente Shaya. También en este caso se descubrieron transferencias financieras de millones de dólares destinadas a proporcionar ayuda a la Intifada y a los palestinos.

Según Gal, "existe una dificultad considerable para estimar el alcance de la ayuda iraní, parte de la cual es equipo militar que se introduce de contrabando en Gaza, y la mayor parte son fondos transferidos a través de cambistas. Es evidente que hay numerosas violaciones en estos Es difícil creer que consigan transferir más de varios cientos de millones de dólares al año por estos caminos indirectos, pero no debemos subestimar la importancia de esto, ya que todos este dinero se invierte directamente en terrorismo, aunque la participación general de este elemento en el gran plan de financiación del régimen de Hamás es sólo secundaria." Según una fuente política en activo, Israel estima que el 93% de la financiación militar de Hamás proviene únicamente de Irán.

¿Qué podemos hacer ahora?

Como hemos señalado, el Shin Bet, el Mossad y las FDI conocen las rutas de financiación, y todos los expertos con los que hablamos recomiendan tomar medidas inmediatas para socavar la infraestructura económica de la organización y garantizar su colapso. Destacan, y este es un punto de crucial importancia, que si bien la actividad militar podrá acabar con el poder de Hamás, las reservas financieras de la organización y sus altos dirigentes que residen en el extranjero podrán en el futuro rehabilitar a este terrorista similar al ISIS. organización en un período de tiempo relativamente corto. Sólo una guerra estratégica contra la economía de Hamás impedirá que se reconstruya y vuelva a representar una amenaza para los ciudadanos de Israel. Con la esperanza de que algunos de nuestros altos funcionarios echen un vistazo a este artículo, a continuación presentamos una serie de cursos de acción recomendados.

Según Levi, es imperativo librar una "guerra total contra los cambistas. Llevar a cabo arrestos extensos de los cambistas que operan al servicio de Hamás en Judea y Samaria, y tratarlos como terroristas para todos los efectos. Y en la Franja de Gaza, incluso durante el proceso de reconstrucción de los daños, no permitir el crecimiento de un nuevo banco".

Gal también recomienda impedir que los fondos de la Autoridad Palestina lleguen a la Franja de Gaza y, en lo que respecta a Qatar, tanto Levi como Gal recomiendan encarecidamente dejar de lado a este pequeño emirato que financia el terrorismo y mostrarle la 'tarjeta roja'. Si se necesita un financista extranjero en la Franja de Gaza una vez que las hostilidades hayan cesado, Levi recomienda traer a los saudíes para que asuman este papel, mientras que Gal recomienda restaurar la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza. "Mientras la administración en Gaza no esté subordinada a la Autoridad Palestina en Ramallah, Israel debería garantizar que no se transfieran presupuestos y también debería impedir la entrada de importaciones aparte de los productos esenciales", dice Gal. En lo que respecta al esfuerzo para abordar las monedas digitales, Levi recomienda "trabajar con los estadounidenses y adoptar sanciones significativas contra esos intercambios digitales, que hasta la fecha han ignorado por completo las declaraciones de Israel contra el terrorismo".

Para resumir todo esto, Shaya dice enfáticamente: "Para eliminar a Hamas y su ideología, es imperativo erradicar la Da'wah y sus instituciones civiles. Hasta ahora, esto no se ha logrado y es aquí donde debemos "Han fracasado como Estado. La erradicación de Hamás como organización debe incluir absolutamente el ataque a su infraestructura económica".

