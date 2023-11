Maximiliano Pullaro abre el paraguas, pero no tensiona por el rojo que le dejará Omar Perotti

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió a exponer los números en rojo que le dejará la gestión de Omar Perotti, aunque sin los tapones de punta para no romper la armonía de la transición. A través de su futuro ministro de Economía, Pablo Olivares, avisó que la "administración será con una mirada de día a día” para los primeros meses porque reciben una situación financiera “desequilibrada” y con “déficit”.

El futuro funcionario explicó que la provincia se encontrará a fin de año un escenario donde su caja representará un 50% de la deuda flotante, es decir, que sus compromisos serán mayores a la disponibilidad de recursos. “Esto tiene dos implicancias. Una que en 2024 comenzará con una trayectoria de desequilibrio presupuestario; la otra, que la administración será con una mirada de día a día”, sostuvo en ronda de prensa.

Pasado en limpio: no habrá excedentes para arrancar 2024, simplemente se tendrá a disposición la recaudación de esos días y lo que sobre de la caja de fin de mes y a rasguñar la olla si es necesario.



Olivares, quien fue secretario de Finanzas del gobierno de Miguel Lifschitz, le puso números a la situación: “Vemos una dinámica financiera desequilibrada con una trayectoria de déficit hacia fin de año entre los 160 mil y 200 mil millones de pesos, dependiendo del IPC de los últimos dos meses. Tiene su correlato financiero porque impacta parcialmente en la caja y en la deuda flotante”, describió. Ya había advertido hace meses en una entrevista que las necesidades financieras eran una realidad.

Más allá de la exposición de los números, se trata de una transición en la que Perotti no sale raspado como se pudo suponer. Se trata de una elección del propio Pullaro que responde a la búsqueda de preservar la armonía del traspaso. De hecho, si algo sirve para tensionar son los números en rojo, y en esta situación sólo se abrió el paraguas sin atacarlo.

“No queremos plantear alerta sino decir que no habrá excedentes”, aclaró Olivares, y dijo que no quieren “calificar sino describir” esta situación en la que habrá “necesidad de gestionar el día a día”.

A la hora de las causas, tampoco se acusó al gobierno de Perotti de administrar mal pese a que en algún momento la oposición lo atacó en ese nervio. “Es imposible negar que tenemos una macroeconomía muy mala, que la provincia estuvo castigada con una sequía muy fuerte, y, además, en adelante habrá reducciones tributarias nacionales que impactarán en la provincia. Por lo tanto, hay un componente importante que viene de afuera en esta situación”, matizó Olivares.

