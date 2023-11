"Los verdaderos radicales van a votar a Milei, los que voten a Massa es por que están entongados"

Ya no queda nada para el balotaje del 19 de de Noviembre y la efervescencia política cada día es más, el voltaje de las declaraciones sube y hay dirigentes de la UCR que se subieron a la campaña del miedo, como es el caso del presidente de la UCR Gerardo Morales, quien declaró que si gana Milei no podrá pagar los sueldos al menos hasta el mes de Abril del próximo año, algo al menos temerario que no es otra cosa que subirse directamente a la campaña de Sergio Massa y militar por el candidato del kirchnerismo, por que Sergio Massa no es otra cosa que un kerchnerista más, un mentiroso consuetudinario y sin duda alguna un integrante del podio de lo peor de la política Argentina.

Javier Milei no es la panacea ni mucho menos, a lo largo de su corta experiencia en la política cometió un sinnúmero de errores y su inexperiencia es alarmante y seguramente peligrosa, pero tiene la ventaja inigualable para este momento que se vive en la Argentina que no podemos acusarlo de haber cometido delito alguno, ni de habernos mentido y engañado y mucho menos de corrupto. Milei expresa su opinión, sus ideas, podrá gustar o no, pero es honesto en cuanto a su pensamiento y su forma de actuar, Massa es todo lo contrario, es un dirigente mentiroso y ventajista que es capaz de cualquier cosa con tal de lograr su máximo objetivo que no es otro que llegar a la presidencia de la nación. De Sergio Tomás Massa sabemos que con su inmoral "plan platita" no hizo otra cosa que contribuir para que el país llegue más rápido a la hiperinflación que ya vivimos y a la generación de más pobres. Argentina está al borde del abismo y Sergio Massa tiene mucho que ver, de hecho ejerce la presidencia de la nación desde hace más de un año y medio, y en este período el país empeoró, Massa no hizo nada, o mejor dicho, todo lo que hizo lo hizo mal o para su propio beneficio. Tal es la paupérrima gestión que sin duda alguna añoramos a Martín Guzmán, un ministro que le pegó un portazo a CFK en medio de uno de los tantos festejos organizados por está señora, sin duda otra de las grandes culpables y responsables de la debacle que vive el país.

No puedo negar que me da mucha pena escuchar que algunos dirigentes de la UCR apoyan a Massa, pero a decir verdad no me sorprende, son los mismos dirigentes que desde hace 40 años viven del estado, usufructúan a esta Argentina escuálida y raquítica que no da más, pero a ellos no les importa, esta clase de dirigentes solo aspiran a conseguir puestos para ellos, sus familiares o amigos, los que siempre le dejan el "diezmo", otra inmoralidad de esta Argentina que si Dios quiere, y Milei gana, en pocos días puede terminar.

Estoy absolutamente seguro que los radicales comunes, los afiliados, los que no viven de los cargos que consiguen esos dirigentes corruptos, van a votar a Milei, no tengo la menor duda. El afiliado Radical es honesto, tiene valores únicos de republicanismo y democracia, no va a votar a un corrupto, no va a votar a un kirchnerista, no va a votar a Massa. Para el verdadero y autentico afiliado de la Unión Cívica Radical, quienes voten a Massa, aunque ostenten algún cargo partidario impuesto o autoimpuesto, no tendrán perdón de Dios.

El domingo 19 de Noviembre tenemos una cita con la historia misma, no podemos seguir fallándole al pueblo Argentino, no podemos mirar para otro lado, el voto en blanco es favorecer a Massa, a la corrupción, al kirchnerismo, a la Campora, a los que viven del estado, a los que piensan solo en su bolsillo, a los que disfrazados de demócratas nos están llevando a lo mas oscuro, al abismo mismo.