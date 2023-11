La Joaqui mostró el lujoso producto de 300 mil pesos que siempre lleva en la cartera

La Joaqui fue una de las convocadas para la tapa de Los Personajes del Año de la revista Gente y aceptó mostrar qué es lo que siempre lleva en la cartera. Lo hizo antes de posar junto al resto de los famosos, con los que se saludó muy amablemente. Con simpatía, contó que la billetera es uno de sus infaltables. “Una reina se paga la vuelta sola, yo no necesito que nadie me mantenga”, comentó.



Segundos después, la referente argentina de RKT reveló su mayor secreto: sacó su perfume favorito, que es uno de Tom Ford. A simple vista, se observó que es el Eau de Soleil Blanc, que en la Argentina se consigue a más de 330 mil pesos. Se trata de una fragancia de la familia olfativa ámbar florar unisex. Las notas de salida son pistacho, bergamota, cardamomo y pimienta rosa, mientras que las notas de corazón son nardos, ylang-ylang y jazmín. Las notas de fondo son coco, ámbar, haba tonka y benjuí.

Las críticas no tardaron en aparecer con el altísimo costo del producto. “Y yo refregándome con la revista de cosméticos”, “¿Su mayor secreto? Hace unos años ni sabía lo que era un perfume. Que deje de caretear esta mina”, “La verdad es que se le subieron los humos”, “Por más que uses eso no te vas a volver fina”, le dijeron.

Fuente: TN