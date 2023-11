Sergio Massa: “Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no”

En la única actividad que realizó luego del debate presidencial previo al balotaje, Sergio Massa aprovechó para criticar a Javier Milei por sus propuestas de seguridad y para lanzar una chicana contra el candidato de La Libertad Avanza, quien este lunes denunció que miembros del equipo del postulante peronista habían tosido para incomodarlo durante el cara a cara en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no”, dijo el ministro de Economía, durante una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente junto al intendente local, Nicolás Mantegazza.

Frente a un grupo de uniformados y funcionarios, en el marco de un acto por la incorporación de este municipio al programa “Ciudades seguras”, el referente del oficialismo cuestionó la política que plantea La Libertad Avanza en cuanto a la tenencia de armas de fuego y remarcó que aquellas que están las armas que están “en poder de cada uno de los miembros de nuestras fuerzas de seguridad, son de la Constitución para defender la ley”.

“No quiero vivir en un país en el que nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila, quiero vivir en uno en el que vayan con una computadora, y esa es la diferencia de los dos proyectos de país que se juegan el domingo. Yo les pido que sigamos trabajando juntos, hay mucho por hacer, hay problemas que resolver, no los negamos, los enfrentamos, porque esa es nuestra responsabilidad”, instó.

En este sentido, Massa, aunque sin nombrarlo directamente, cuestionó a Milei por haberse “quedado sin palabras” al momento de exponer sobre el tema seguridad, pero aclaró que “lo más grave es que sigue defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad”.

“De alguna manera, en este camino que nos queda de aquí al domingo, quiero reiterar algo que dije ayer: a mí, a diferencia de otros, la tos de Malnatti no me incomoda, ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo a aquellos que se van a escuchar a ellos mismos les molesta la tos y el ruido, a mí no me molesta”, agregó.

De esta manera, el candidato presidencial le respondió a su rival del balotaje, quien previamente había asegurado durante una entrevista radial que el ministro de Economía y su equipo utilizaron una táctica para distraerlo durante el debate, en especial cuando le tocó dar su mensaje final.

“Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”, expresó.

Además, Milei contradijo el diagnóstico que hicieron quienes lo criticaron por haber aceptado, casi con sumisión, someterse al interrogatorio de Massa en el inicio del debate: “El primer bloque pareció ingenuo de nuestra parte, pero fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivos era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar”.

El acto en San Vicente fue la primera aparición pública de Massa luego del debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el último en el que ambos se enfrentaron antes de la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de noviembre.

Con información de www.infobae.com