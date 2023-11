Hace algunos meses, la China Suárez y Lauty Gram vienen teniendo fuertes rumores de romance. Los protagonistas han dejado algunas pistas de que están en una relación, pero ninguno confirmó nada. Gossipeame subió una foto de los dos juntos en una especie de "cita".

Salió a la luz una foto que confirma el romance entre la China Suárez y Lauty Gram

Hace unos días, la actriz se reencontró con su ex pareja, Rusherking, en Sevilla par un evento de Spotify. En las redes sociales, los fans de la pareja tiene la esperanza de que haya una reconciliación. Cuando decidieron terminar la relación, la cantante dijo: "Sigo enamorada, todavía no se me fue el amor".

En medio de fuerte rumores de romance, la China Suárez se mostró junto a Lauty Gram. "La semana pasada: la China Suárez y Lautygramcito en la Ferneteris a puro mimo", escribió Pochi de Gossipeame junto a una foto de la actriz y el cantante.

Fuente: caras.perfil.com