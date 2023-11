Dirigentes de Juntos por el Cambio elogian a Javier Milei: «Lo hemos visto muy dialoguista»

En medio de la efervescencia postelectoral, Eduardo Amadeo, experimentado político de Juntos por el Cambio, expresó sus esperanzas y reflexiones sobre el reciente triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de la Argentina. «Esperamos que el triunfo de Milei sea un mensaje definitivo para esta lacra que ha sido el kirchnerismo en la historia de los argentinos», enfatizó Amadeo.

El ex diputado hizo hincapié en los estragos que el kirchnerismo ha dejado en el país, destacando aspectos como la corrupción, el descontrol del gasto público y la decadencia en la educación. «La Argentina ha sido devastada por el kirchnerismo, ya sea por la corrupción, el gasto y la educación, sobre todo, en la caída del salario y de las jubilaciones».

El ex embajador argentino de Estados Unidos reconoció el desafío que enfrentará el nuevo gobierno de Milei, especialmente dada la composición compleja del Congreso. «Los números en el Congreso son muy complejos, pero vemos un Milei dialoguista y es un gobierno que sabe el drama que tenemos por delante y lo difícil que será salir, y esto requiere mucha conversación», enfatizó Amadeo.

Sobre la falta de experiencia política de muchos colaboradores de Milei, Amadeo sugirió que es esencial brindarles apoyo y orientación para entender el proceso gubernamental y estatal. Además, destacó positivamente la posible participación de Federico Sturzenegger en el equipo de gobierno de Milei, elogiando su trabajo anterior como funcionario nacional de Macri.

«Hemos visto un Milei dialoguista que reconoció que estamos ante una situación crítica y eso me pareció un mérito porque acá vamos a tener un verano muy complejo porque la bomba que nos ha dejado el kirchnerismo es muy dañina y y desarmarla va a ser un trabajo muy complicado», destacó el dirigente político del PRO de 76 años.

Desde Juntos por el Cambio piden calmar a la izquierda y hacer reformas en las leyes laborales

«Con respecto a la izquierda, no se puede esperar otra cosa, cuando uno saca 3% vive desesperado porque alguien lo escuche y entonces lo que tiene que hacer es ante cualquier cosa salir a la calle, así sean 50 mil, sobre todo, en la izquierda más trotskista de la Argentina, que vive del ruido en la calle. Lo cierto es que no les va bien, o sea, siguen siendo una menoría intelectual que no tiene impacto en la vida de la gente, así que de ellos no espero mucho», relató Amadeo.

«Espero que la CGT entienda que hay que reformar las leyes laborales por una cuestión de solidaridad con los pobres. Por otro lado, no sabemos si el peronismo podrá sacarse de encima lo peor del kirchnerismo para volver a ser un partido más democrático y más sano. Yo creo que el país necesita dejar atrás esta historia negra del kirchnerismo y tener dirigentes con los cuales se puede hablar», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com