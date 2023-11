Luis Ventura se mostró preocupado por la situación económica de More Rial y deslizó que no la dejan trabajar

La situación económica de Morena Rial no sería la mejor, según ella misma contó en varias oportunidades, y se cree que podría tener varias deudas acumuladas.

A propósito del tema, Luis Ventura contó en las últimas horas que le ofreció trabajo en reiteradas oportunidades a la mediática, pero que ella las rechazó.

“Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, dijo el periodista al aire de Empezar el día, programa que conduce Amalia “Yuyito” González en Ciudad Magazine.

Acto seguido, el presidente de APTRA reveló cuál fue la otra propuesta laboral que le hizo a Morena, quien también la declinó. “Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico. Le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapa”, lanzó.

Vale aclarar que la hija de Jorge Rial ya no recibe ayuda económica de parte de su papá y vive de lo que genera con sus redes sociales.

Fuente: TN