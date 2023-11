Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, habló sobre las fiestas de la Selección Argentina

Camila Galante opinó sobre los rumores que salieron a la luz en las últimas horas sobre las supuestas fiestas de las que participarían algunos de los jugadores de la Scaloneta después de los partidos de la Selección argentina. Luego de que una modelo comentara cómo se organizan estos eventos, usuarias de Twitter compartieron sus experiencias y acusaron de infieles a varios futbolistas, como fue el caso de Leandro Paredes.



Al ser consultada al respecto, la pareja del deportista fue contundente. “Me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la van a a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que pueden existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”, aseguró en diálogo con Mariana Brey al aire de Socios del espectáculo (eltrece).

En ese sentido, se refirió a cómo le afectan estos trascendidos maliciosos: “Solo quieren arruinar familias y la imagen de la gente porque aparentemente les sirve para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar porque soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de quilombo ni se mete en ese tipo de cosas”.

Para cerrar su descargo, agregó: “Cuido a mi familia, y si tengo que salir a defender a Leandro lo voy a hacer, pero es todo muy bizarro y yo no me engancho”.

Con informacion de Todo Noticias.