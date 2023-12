Guillermo Francos advirtió que el apoyo electoral de Macri “no significa que compró acciones del Gobierno” de Milei

Mientras se complica la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri por la distribución de cargos, principalmente por el posible desembarco en el gabinete de Patricia Bullrich, uno de los hombres fuertes del próximo gobierno envió un contundente mensaje para el expresidente. Guillermo Francos, quien será ministro del Interior desde el próximo 10 de diciembre, dejó en claro que la gente eligió al libertario, más allá del apoyo electoral que recibió de un sector de Juntos por el Cambio.

Francos, uno de los hombres de más confianza de Milei, se mostró también muy optimista respecto de la “ley ómnibus” que el futuro gobierno enviará al Congreso “el 11 o el 12 de diciembre” ya que, afirmó, el libertario “fue votado por el 56% de los argentinos” y las propuestas legislativas tendrán que ver con lo que se prometió en campaña.

Bullrich blanqueó públicamente su disputa con Macri, mientras se encamina a sumarse a LLA. La excandidata presidencial le escribió por WhatsApp a la periodista Viviana Canosa, a las 23.26 de este miércoles, con un contundente mensaje: “Yo no me someto a Mauricio Macri”, le dijo la ex ministra de Seguridad a la conductora de LN+, habilitada para leer al aire el mensaje. Esa situación elevó al máximo la tensión entre el expresidente de Boca y Milei.

Este viernes, en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia, Francos dejó en claro que las decisiones en cuanto a la conformación del futuro gabinete será definida exclusivamente por la fuerza libertaria.

“Veo con optimismo que apoyen las leyes, si no sucede, cada uno tendrá su responsabilidad política. No se puede decir que no a un presidente electo con un discurso claro sobre lo que iba a hacer. Ahora, si entendieran que las leyes que presentamos no representan lo que prometimos en la campaña, tendrían todo el derecho. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo que se dijo en la campaña, y lo que se dijo en la campaña, fue votado por el 56% de los argentinos”, enfatizó.

Fue ahí cuando el futuro ministro del Interior apuntó directamente al rol de Macri. “No es que el voto (del balotaje) fue decisivo por la posición de Macri. Tuvo su importancia, pero la decisión fue de los argentinos. No es un tema menor, no hay presidente que haya tenido semejante apoyo. La responsabilidad de la dirigencia argentina que ha llevado al país a esta situación es importante que lo tenga en cuenta”, dijo.

Francos fue más allá y se refirió a las afirmaciones que dicen que sin el apoyo de Macri, Milei no se hubiera impuesto en el balotaje. “Eso no tiene forma de comprobarse”, dijo. Y agregó: “El mismo grupo político de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich: dijeron la gente votó un cambio. Si volaron un cambio, nosotros vamos a acompañarlo. Me pareció una actitud valiosa y con una claridad política en ese momento, pero eso no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno. Estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos. No veo cuál es el motivo para que ahora digan que no van a apoyar las leyes. He hablado con muchos y veo una posición de apoyar las leyes del gobierno”.

Francos fue más allá y se refirió a la “ley ómnibus” que enviará Milei una vez que asuma la presidencia para que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias.

“Ganar una elección con el 56% de los votos, con un presidente que ha sido muy claro en la campaña que venía a plantear un ajuste de la economía para poder crecer, que implica tomar medidas fuertes de inicio, una ley que va a tratar temas de todo tipo, desregulaciones, reforma del Estado. Cuando esta propuesta recibe el 56% de los votos, no veo que las fuerzas políticas puedan no apoyar estas medidas. Nosotros estamos convencidos de cuál es el camino”, añadió.

Lejos de las afirmaciones que apuntan a cierta falta de plan en la conformación del futuro gobierno, Francos aseguró que “hay un equipo que ha estado trabajando durante más de un año y medio en todas las áreas de gobierno, un equipo serio que ha estado trabajando para resolver los temas más candentes que tiene la Argentina, que van a ser explicados en los próximos días”. De todas formas, admitió que “ha habido propuesta de gente de Juntos por el Cambio en los que nuestros técnicos y los de ellos están trabajando para ver cómo se incorporan”.

La conducción en Diputados y un posible blanqueo

Francos también fue consultado en radio Rivadavia por quién será el presidente de la Cámara de diputados, en rol clave en cuanto a la negociación política que necesitará el futuro gobierno y que aún no se define.

“Es una decisión que estamos transitando en estas horas, estamos hablando de gente representativa de algunos sectores y del propio. Lo vamos a resolver rápidamente”, explicó.

El miércoles, tras regresar al país después de su viaje relámpago a los Estados Unidos y de confirmar por radio a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Milei recibió en su bunker del hotel Libertador a los diputados electos por La Libertad Avanza. Oficialmente, los convocó para explicarles su agenda legislativa, pero de fondo la intención era ordenar a su tropa en medio de los cortocircuitos -internos y con el PRO- por la designación de autoridades en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre.

El presidente electo coquetea con la posibilidad de nombrar a Florencio Randazzo, referente del peronismo disidente y aliado del cordobés Juan Schiaretti, al frente de la Cámara de Diputados. Por su parte, el partido que preside Patricia Bullrich estaba convencido de que el halcón Cristian Ritondo se quedaría con ese lugar tras el apoyo que le otorgaron en las elecciones. Cuando entendieron que ese nombramiento estaba en riesgo, se vieron decepcionados.

Al cortocircuito se suma el malestar de los propios libertarios, que se inclinan por un presidente violeta “puro”. Una postura muy alejada de la estrategia que se maneja en la cúpula de LLA, donde intentan ampliar para poder gobernar en la crisis y, sobre todo, durante la época de ajuste “muy dura” que se aproxima, según el propio Milei. Creen que Randazzo les permitiría obtener un mejor vínculo con los sectores del peronismo no kirchnerista, y dan por descontado el apoyo de los “halcones” del PRO.

Por último, Francos adelantó que el gobierno podría impulsar un blanqueo de capitales. “El ministro de Economía tiene ideas al respecto y seguramente en los próximos días hará los anuncios”, aseguró.

