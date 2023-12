La autocrítica de Luis Juez en Juntos por el Cambio: «Fuimos tan desprolijos que Milei terminó siendo presidente»

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, hizo una autocrítica contundente sobre la situación política del espacio, señalando que la falta de orden y coherencia llevó a que Milei asumiera la presidencia. Por otro lado, Juez dijo que los próximos meses serán duros para la sociedad por la serie de medidas económicas que hay que tomar para estabilizar la macroeconomía.

«No hay un sector de la economía o social en la Argentina que hoy pueda exhibir con orgullo algún nivel de normalidad. Las decisiones que habrá que tomar en los próximos años serán de una complejidad monstruosa», relató Juez en una entrevista para la radio La Red y luego advirtió que el peronismo va a querer perjudicar al nuevo oficialismo para volver en 4 años.

«No tienen memoria como Cristina Kirchner, todavía no se fueron y ya le están echando la culpa al que viene. Vamos a vivir momentos complejos en el medio de un peronismo en retirada, por eso la gente va a tener que entender que habrá momentos de altísima complejidad social y los peronistas no se van a hacer cargo de nada», explicó el ex intendente de la Ciudad de Córdoba.

La reflexión de Luis Juez

El abogado y dirigente político de 60 años advirtió sobre los desafíos inminentes y la necesidad de actuar con inteligencia para evitar repetir los errores del pasado. Hizo hincapié en la importancia de no desdibujarse frente a la opinión pública y destacó la necesidad de recuperar la confianza del electorado.

«En JxC tenemos que hacer las cosas con inteligencia, ya fracasamos cuando nos desdibujamos frente la opinión pública y el votante votó a otro. No podemos decir que Milei nos robó las banderas si nosotros las perdimos. Hay que comprender que si a Milei le va mal no vuelve JxC, sino que vuelve lo peor del peronismo con resentimiento y bronca», indicó el exembajador argentino en Ecuador.

«Lo nuestro (JxC) fue tan desprolijo en términos políticos que Milei terminó siendo presidente«, sentenció Juez. La declaración destaca la necesidad de revisar las estrategias políticas y de comunicación del espacio, reconociendo que la falta de coherencia y orden contribuyó a una pérdida de identidad que se tradujo en un respaldo electoral hacia una opción diferente.

Con información de www.elintransigente.com