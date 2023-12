El sincericidio de la China Suárez cuando le preguntaron cómo hace para verse siempre feliz en las redes

La China Suárez mantiene un fluido ida y vuelta con sus fans. En las últimas horas, volvió a someterse a las preguntas de sus seguidores de Instagram y respondió sin filtro sobre distintas cuestiones de su vida personal.

“Siempre te veo feliz, ¿cómo hacés? ¡Te admiro mucho y te banco siempre!”, indagó un usuario. Y, con total sinceridad, la ex de Rusherking no dudó: “Es que cuando estoy mal no subo, jaja”.

Otro de los interrogantes que enfrentó estuvo relacionado con la posibilidad de que en algún momento se vaya a vivir a otro país. “Más viajo, más amo vivir en la Argentina”, contestó la China.

Además, también se refirió a cuestiones familiares y compartió un divertido video con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe), con quien recientemente compartió un evento. En las imágenes que subió se puede ver una tierna situación entre el salteño y una ardillita durante un viaje que compartieron a México.

Por otro lado, también reveló que el hijo que más la hizo desvelar fue Amancio, su segundo hijo con Benjamín Vicuña. Y, como cierre, dejó en claro que no disfruta nada como estar junto a sus hijos. “¿Qué es lo que te hace feliz?”, le preguntaron. Y la respuesta fue muy clara: una foto donde aparece la manito de su hijo haciéndole una caricia en la cara.

Fuente: TN