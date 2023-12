La sana alternancia democrática que algunos no quieren aceptar

Castellano se empeña en buscar reconocimiento a sus 12 años de gestión, pero se olvida que el mismo se lo tiene que dar la gente, los rafaelinos, los mismos que le dijeron un enorme e inmenso BASTA, votando a un candidato de otro signo político por que la ciudad se estaba pareciendo a la Formosa de Gildo Insfran. E reconocimiento a los gobernantes se da en el tiempo, en perspectiva, cuando pasó un tiempo bastante largo desde que los mismos dejan el poder. Es muy fácil conseguir bajo las mieles del poder la aprobación, pero la misma no es genuina. Deberá pasar un tiempo prudencial para que se pueda advertir cuan bueno fue para Rafaela Luis Castellano, el tiempo es muy sabio y será quien ponga las cosas en su lugar. No es cierto que el intendente que el domingo deja su cargo deja una vara muy alta, habría que preguntarse cómo podría estar la ciudad si en todos estos años la alternancia en el poder hubiese sido lo normal, y no una excepción como sucede ahora. Tiempo al tiempo, sin imposiciones y en el llano, ahí se podrá ver si Castellano le hizo bien o no a la ciudad.

EL INFORME DE PRENSA OFICIAL

El intendente Luis Castellano compartió una charla abierta con el periodista Edgardo Peretti en la que repasó sus 12 años de gestión, a modo de balance y legado, al frente del Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela.



"Ser Intendente de Rafaela es lo más maravilloso que me pasó en la vida", afirmó Castellano, en el marco de un conversatorio que tuvo como escenario el Cine Teatro "Manuel Belgrano" y en donde el titular del Ejecutivo local abordó ejes de gestión tales como transformación, identidad, cercanía, oportunidades, proyección y nuevas agendas; temas que se encuentran reflejados con detalles en un libro que fue presentado en el encuentro.



En ese contexto el intendente sostuvo diálogo persona a persona en donde abordó temáticas referidas a las obras hechas y las pendientes; el duro desafío que representó afrontar la pandemia; el establecimiento de Rafaela como ciudad de eventos; el vínculo con las vecinales y las instituciones que trabajan en distintos ámbitos; el sistema universitario y todos los programas educativos que acompañan la formación de las y los jóvenes en todos los niveles; los procesos de capacitación generados para insertar, en coordinación con las empresas, a rafaelinas y rafaelinos en el mundo laboral; los proyectos a concretar; las acciones que en materia ambiental vienen posicionando el nombre de Rafaela como referencia a nivel nacional e internacional; su vida política, su relación con la gente y su futuro.



En el cierre del conversatorio Luis Castellano dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad, en particular, a los integrantes de los equipos de trabajo que lo acompañaron a lo largo de sus 12 años de gestión y, en especial, a su familia.



"Rafaela tiene una marca en el país y hay que cuidarla"

"Me llevo todo lo que aprendí, que me permitió ejercer como intendente y que tengo ganas de transmitir a otras personas que están empezando. Rafaela tiene una marca en el país y hay que cuidarla", manifestó.



"Quiero agradecer enormemente a mi equipo. Acá hay funcionarios de esta gestión, de la gestión anterior y quiero darle las gracias a todos, de corazón, porque no hubiera podido haber hecho todo lo que hicimos sin ellos", expresó y también ofreció su agradecimiento "a cada empleado municipal por hacer posible que lo que nosotros pensamos y diagramamos se haya concretado".



Asimismo, dijo "gracias a cada vecino, a cada vecina que nos ayudó con sus aportes, con sus críticas, con sus acompañamientos; a cada una de las instituciones de la ciudad, a cada concejal -a los de nuestro espacio político y también a los de la oposición que con sus críticas nos ayudaron a mejorar-; a los medios de comunicación y a los periodistas, que de alguna manera también hicieron posible la difusión de todo lo que hacemos".



En esa línea, Luis Castellano destacó a " Ricardo Peirone y Omar Perotti que fueron quienes, de alguna manera, marcaron el camino de estos 30 y pico de años de gestiones justicialistas en la ciudad, pero con una mirada mucho más amplia que eso. También, a todos los funcionarios provinciales y nacionales que acompañaron; a cada militante; a cada uno de los que se la jugó en los barrios por este proyecto político, por este proyecto de ciudad".



Finalmente, mencionó: "Quiero decirles que nos vamos con la cabeza en alto y le deseamos a la próxima gestión el mayor de los éxitos porque todos somos rafaelinos, todos vivimos en esta ciudad y todos sabemos que si a la Municipalidad le va bien, a la ciudad le va a ir bien y nos va a ir bien a todos".



Vale indicar que participaron del evento representantes políticos de los tres niveles del Estado y de instituciones intermedias de nuestra ciudad.