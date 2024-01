Iker Casillas estalló de indignación por el premio The Best que ganó Lionel Messi

El resultado de la categoría a Mejor Jugador de los premios The Best del periodo entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023, sorprendió a propios y extraños. Es que el máximo favorito era Erling Haaland (determinante en los títulos del Manchester City en la Champions League, Premier League y FA Cup), pero se lo terminó llevando, una vez más, Lionel Messi.

Al respecto, quien descargó toda su indignación por lo que fue el veredicto del galardón que otorga la FIFA fue el ícono del Real Madrid y de la Selección de España Iker Casillas. El exarquero utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no le gustó nada que el capitán de la Selección Argentina se adjudicara la estatuilla entregada en Londres.

”Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. “The Smile” más bien. En fin, buenas noches!”, escribió quien, en definitiva, es el segundo guardameta al que más tantos le anotó Lionel Messi a lo largo de su carrera (le marcó 18 goles y comparte posición junto a Gorka Iraizoz, ambos por debajo de Diego Alves que recibió 21 tantos)

¿Cómo quedó Lionel Messi en la tabla general de los premios The Best?

Lionel Messi,con el premio que recibió en la ceremonia celebrada en Londres este lunes 15 de enero, se convirtió en el futbolista con más premios a Mejor Jugador de los FIFA The Best Awards. Ya se había quedado con las ediciones 2019 y 2022. De esta manera dejó atrás a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y a Robert Lewandowski (2020 y 2021). Luka Modric se llevó el restante en 2018.

Fuente: bolavip