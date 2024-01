Gabriela Cerruti cerró su cuenta de X y apuntó contra Elon Musk: "Fin para mi"

En medio de los elogios recientes del CEO de Tesla, Elon Musk, al presidente Javier Milei en las redes sociales, la ex vocera presidencial Gabriela Cerruti anunció el cierre de su cuenta de X. En ese sentido, apuntó contra el magnate, acusándolo de promover “discursos de odio” y “entronizar” noticias falsas. “Fin para mí. Nos leeremos en algún otro espacio”, expresó la exfuncionaria.

"Que los líderes mundiales, los periodistas, los científicos, los intelectuales, usen como Ágora de información y debate público este antro armado y dirigido para socavar la democracia y la república es un sinsentido. Fin para mí. Nos leeremos en algún otro espacio", señaló la ex vocera presidencial, minutos antes de cerrar su cuenta de X.

En diálogo con La Nación, Gabriela Cerruti aseguró que mantendrá la vía de comunicación a través de otras redes sociales. "Vengo sosteniendo y discutiendo desde hace mucho tiempo, incluso cuando era portavoz del gobierno, que no podía ser que, por ejemplo, los gobiernos usaran como forma de información Twitter que es una red privada cuyo dueño es conocido, tiene una postura política y tiene además de intereses económicos una visión del mundo con la cual no estamos de acuerdo", planteó.

En ese sentido, Cerruti señaló que durante la gestión de Alberto Fernández impulsó la implementación de comunicados que primero eran difundidos a la prensa y luego compartidos en la red social. "Hoy se usa como si fuera una herramienta de comunicación de la cual fuéramos dueños y la verdad es que no, es un ágora construida, es un medio que tiene un propietario con una determinada visión del mundo, que tiene intereses económicos, una ideología", aclaró.

"Me parece un despropósito que todos nosotros que estamos en contra de esa visión del mundo, de los discursos de odio, de la visión antidemocrática y de ultraderecha que quiere un mundo de liberalismo autoritario, estemos alimentando todos los días esa red social con nuestra información", subrayó.

"En algún momento los líderes del mundo y los periodistas y los intelectuales, los científicos deberían plantearse por qué siguen todos adentro de Twitter y usándolo como si fuera una red inocente cuando obviamente no lo es", agregó.

En relación con el reciente respaldo de Elon Musk al presidente Milei, tras una serie de elogios en redes sociales, Cerruti comentó sobre el último mensaje en el que el dueño de Tesla y SpaceX compartió una imagen de contenido sexual que incluía el discurso de Javier Milei en Davos.

"So hot right now", escribió Musk, bajo la metáfora de que prefería mirar el discurso antes que mantener una relación sexual, lo que suscitó una vez más la aprobación del presidente Milei, quien contestó con un me gusta.

"Todo lo de ese personaje me resulta nefasto, por eso no entiendo por qué debería compartir su living", apuntó contra Musk.

Y señaló: "Si nosotros tenemos un sistema republicano en el cual necesitamos que la población esté bien informada para poder votar con conciencia y toda la información la estamos poniendo en una red que lo que hace es fortalecer las fake news y el discurso del odio, me parece absolutamente sin sentido".

El cierre de la cuenta de Cerruti se produjo después de su activa participación en la red social, donde recientemente compartió mensajes críticos hacia el Gobierno. Su última publicación fue una crítica al discurso del presidente en el Foro Económico Mundial en Davos. "Papelón mundial. Fin", expresó la ex vocera, utilizando la palabra "fin" que suele ser frecuente en los comunicados de prensa de su sucesor, Manuel Adorni.

A pesar de haber tenido algún cruce en la red social con Adorni, se mostró tímida a la hora de evaluar su gestión de Gobierno. "Creo que todavía se está acomodando, hay que darle tiempo. Yo respeto el trabajo de todos los colegas que tratan de hacerlo honestamente, aunque no esté de acuerdo con las ideas que representan", consideró.

"Me alegra que se haya sostenido el lugar de portavoz y las conferencias de prensa lo siento como un logro de nuestra gestión, haber generado ese espacio", cerró la portavoz.

Con información de www.perfil.com