Así fue el grave accidente de Verónica Lozano en Aspen que casi le cuesta la vida

Verónica Lozano recordó su grave accidente en Aspen, cuyo segundo aniversario se cumple el 8 de febrero.

La conductora revivió este doloroso momento en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento por su recuperación. "2 años de mi accidente. Nacer de nuevo", expresó la conductora en su cuenta de Instagram donde subió una foto rezando en una parroquia.

Verónica Lozano cayó desde 7 metros de altura en una aerosilla cuando disfrutaba de una jornada de esquí con amigos en Aspen. La recuperación fue lenta, pero la conductora logró salir adelante con rehabilitación y una operación dolorosa donde le reconstruyeron los talones.

Verónica Lozano contó detalles de su accidente en Aspen

El accidente se dio en una de las pistas del exclusivo centro de esquí, donde Verónica Lozano estaba disfrutando con Analía Franchín y amigos.

El incidente se dio en la aerosilla cuando la animadora estaba junto a su amiga y la instructora de esquí. Tiempo atrás, Vero contó en Olga cómo fue en detalle el incidente. “La partecita de atrás del bastón trabó la posibilidad de bajar el seguro de la silla. La instructora le pide a los de abajo que lo pararan, pero no escuchaban nada. Estábamos las tres agarradas de nada”, contó.

Verónica Lozano fue operada de inmediato y luego fue trasladada en avión sanitario a Argentina donde empezó la rehabilitación. "En un momento abrí las manos yo. Ya no aguantaba más. Fue pies, cintura y cabeza. Caí acostada. Cuando me golpeé la cintura, dije ‘me quedé paralítica’. Encima era nieve fuera de pista, como si fuera cemento. Algo me dijo que iba a estar todo bien. Yo no pude poner el peso de mi cuerpo sobre mis pies hasta los cuatro meses. Esa es la parte más jodida. El post. El contacto con la discapacidad", reveló.

Fuente: caras.perfil.com