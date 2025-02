La Comisión de Acuerdos entrevistó a los candidatos a la Corte de Santa Fe

La Comisión Bicameral de Acuerdos entrevistó este martes a los candidatos postulados para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en reemplazo de Mario Netri, de María Angélica Gastaldi (que dejará su cargo en abril) y en el séptimo lugar añadido en la última reforma legislativa.

Se trata del ex fiscal general Jorge Baclini, el ex fiscal de Estado Rubén Weder y la académica Margarita Zabalza, cuyos pliegos tendrían dictamen el jueves, con la posibilidad de que en la misma jornada se lleve a cabo la sesión conjunta para tratar su designación.

Este mismo mediodía tuvo lugar la audiencia pública para recibir impugnaciones, aunque el único orador fue el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano.

Luego de las entrevistas, la diputada socialista Lionella Cattalini confirmó que, en la jornada "tuvimos la oportunidad de tomar las entrevistas a los tres postulantes que envió el Poder Ejecutivo, también de tratar las impugnaciones que han recibido algunos de ellos".

"Tuvimos muy buenas entrevistas con presencia de legisladores, tanto de diputados como senadores, así que el día jueves, vamos a estar reuniéndonos para emitir el dictamen y ojalá que podamos hacer la asamblea el mismo día, para que los tres postulantes puedan asumir rápidamente, y ojalá también impulsar muchos cambios que entendemos que son necesarios en la Justicia"

- Sin adelantarse al dictamen de la comisión, pero en términos generales ¿las impugnaciones tienen sustento?- quiso saber El Litoral.

- Bueno, la verdad es que entiendo que son impugnaciones quizás muy políticas, muy pensadas desde algunos sectores que tienen la virtud o el objetivo de hacer campaña política, justo en un momento donde la provincia va a estar en elecciones el 13 de abril, así que las tomo desde ese lugar.

Todas fueron respondidas y acreditadas con material de parte de los postulados, recibimos mucha documentación para analizar y también muchas explicaciones, así que que las tomo desde ese lugar.

- Se habló mucho también acerca de un acuerdo político sobre la base del cual surgieron estos nombres. ¿Pesó más eso o pesa realmente la idoneidad de los postulados?

- A mí me parece que pesa fundamentalmente la necesidad de hacer un cambio estructural en las instituciones de la provincia. Creo que eso es un objetivo del gobierno de Unidos que se planteó en campaña, que es lo que se está llevando adelante y bueno, la Justicia es un tema, está en debate permanentemente.

Hoy tenemos jueces a los que no conoce nadie, algunos en el fuero federal son denunciados, y me parece que es momento de empezar a democratizar la justicia, que sepamos quiénes son los jueces, quiénes toman decisiones y que también esas personas puedan gestionar.

No solo hacer fallos, sino gestionar hacia adentro de un Poder Judicial que hoy está cuestionado. Que tiene mucha gente muy valiosa, que trabaja muy bien, que lo hace con mucho compromiso, pero creo que que necesita dar mejores resultados.

- ¿El oficialismo aspira a tener más cargos vacantes en la Corte? ¿Aspiran a que haya más renuncias?.

- Eso es algo que que se está debatiendo, me parece que hoy hay claramente dos vacantes, y hay una ley que habilitó un cargo nuevo. Eso es lo que se está cubriendo y seguramente va a haber conversaciones para ver cómo se continúa este proceso.

