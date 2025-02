Granata cruzó a Michlig por llamarla atorranta e intervino Rodenas

La votación de los pliegos de nuevos integrantes de la Corte provincial tuvo un momento de alta tensión en la Legislatura este jueves a la tarde en la ciudad de Santa Fe. La diputada Amalia Granata, que expuso sus argumentos de los votos en contra de los nuevos jueces, acusó al senador radical Felipe Michlig de decirle “atorranta” mientras que el legislador oficialista se justificó con que usaba ese calificativo porque ella “no trabaja”. Intervino la justicialista Alejandra Rodenas quien no defendió al senador de la UCR, pero tampoco apoyó a su colega del bloque Somos Vida a quien señaló como la portadora de “calificaciones absolutamente masculinizadas”.



El cruce entre Granata y Michlig se produjo en plena votación de los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Ruben Luis Weder. La diputada anticipó su voto en contra, dijo que era “un papelón institucional” la votación y acusó un pacto “entre el perottismo y Pullaro”.

Gritos y tensión

Cuando se terminó de votar el primer pliego y antes de que se ponga en consideración el de Margarita Zabalza, se escucharon fuertes gritos en la sesión. Granata acusó al senador Felipe Michlig de representar “la casta más rancia y oscura de la provincia que hace más de 30 años que él y su familia viven del Estado”.

“En plena sesión me gritó atorrante porque no voto gente corrupta como él. Prefiero que me griten atorranta y no ladrona”, dijo la diputada Granata.

Luego, Michlig explicó sus dichos: “Le dije atorranta porque no trabaja, hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y está en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe”.

Además, en las redes sociales, el senador rechazó "las descalificaciones y agravios personales e institucionales de una «diputada» que solo piensa en sacar réditos electorales, sin asumir ninguna responsabilidad, con cero producción legislativa y viviendo en un country en el Delta bonaerense, con la plata de los santafesinos".

Mientras la vicegobernadora Gisela Scaglia, a cargo de presidir la Asamblea Legislativa, intentaba calmar la fuerte discusión entre Granata y Michilig, la ex vicegobernadora y actual diputada del PJ Alejandra Rodenas intervino y opinó: “Este acto institucional no amerita este clima”.

“El senador Michlig es temperamental, conozco su emocionalidad pero Amalia, con todo respeto, como feminista te digo, a veces tus discursos no tienen que ver con el feminismo”, añadió Rodenas.

Y concluyó: “No justifico Felipe la calificación que acabás de hacer, pero también es cierto Amalia que llevás la discusión a un lugar que a las feministas tampoco nos representa. Tus calificaciones están absolutamente masculinizadas y también son agraviantes. Los agravios no tienen género. No empañemos esta puesta en consideración de una muchacha muy inteligente (el pliego de Margarita Zabalza). No nos sumemos al clima de época que ha impulsado el presidente de la Nación”.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.