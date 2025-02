El asesor de la criptomoneda promocionada inicialmente por Javier Milei aseguró que el Presidente no cumplió un compromiso asumido

Hayden Davis, fundador de Kelsier empresa que impulsó la criptomoneda $LIBRA; publicó un comunicado donde sostuvo que Javier Milei “inicialmente respaldó y promovió activamente” el proyecto. Sin embargo, luego de que el mandatario afirmara que no tenía vínculo con la propuesta, el joven cuestionó el incumplimiento de “compromisos previos”.

El pasado 30 de enero, Javier Milei mantuvo una reunión con el empresario Hayden Mark Davis. En aquel entonces, el mandatario sostuvo que el joven “me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”. Hoy el nombre del empresario vuelve a quedar en el centro de la escena a partir del lanzamiento de la criptomoneda Libra, la cual tuvo un breve apoyo por parte del mandatario.

Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier Ventures, llamó la atención de varios usuarios y especialistas en el área cripto debido a la ausencia total de huellas digitales de la persona, incluso en Google. De hecho, solo se registra su participación en redes sociales como Instagram y LinkedIn donde solo indica que es CEO de Kelsier. En su momento, distintos usuarios sospecharon del empresario que hoy se encuentra detrás de la criptomoneda $LIBRA y advirtieron la falta de seguridad.

Fue la empresa proveedora de servicios de inteligencia artificial aplicada en el mercado de activos KIP Protocol la que aclaró que Hayden Davis es el responsable del lanzamiento del token $LIBRA y la creación de mercado; mientras que ellos solo brindaron la infraestructura técnica y no eran acreedores de ninguna de las billeteras.

Luego de la repercusión que generó el fallido lanzamiento de la criptomoneda, Milei retiró su apoyo al emprendimiento privado y aseguró que “obviamente no tengo vinculación alguna”. A partir de dicha declaración, Hayden Davis publicó un comunicado donde remarcó que “como asesor de lanzamiento del proyecto Libra Token, quiero aclarar aspectos clave del lanzamiento y abordar los recientes acontecimientos en torno a la participación de Javier Milei y su posterior retiro de apoyo”.

“Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me habían garantizado que su respaldo continuado estaba asegurado durante todo el proceso”, indicó.

Y afirmó que “dado mi rol como asesor, mi responsabilidad principal era garantizar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y un fondo sólido para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control".

Dado que Milei retiró su apoyo al proyecto, indicó que “a pesar de compromisos previos, Milei y su equipo inesperadamente cambiaron de postura, retirando su apoyo y eliminando todas sus publicaciones anteriores de respaldo en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas”.

“Para mi sorpresa, Milei posteriormente publicó una declaración indicando que su retiro se debió a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, a quienes calificó de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier acto indebido. Solo puedo suponer que los asociados de Milei intentaron trasladar la culpa a Julian para eludir su propia responsabilidad”, declaró.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Hayden Davis explicó el motivo del desplome que tuvo la criptomoneda. Y sostuvo que “es fundamental reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token basándose en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, exacerbando aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token".

En cuanto a su rol como parte del proyecto que fue denominado “Viva La Libertad Project”, remarcó que “fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos del tesoro. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para beneficio personal".

“Como custodio—y no propietario—de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En cambio, después de consultar con expertos, propongo reinvertir el 100% de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, de nuevo en Libra Token y quemar todos los tokens comprados. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de comenzar a ejecutar este plan dentro de las próximas 48 horas", explicó. Y concluyó sosteniendo que su compromiso “con la transparencia y continuaré proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación”.

Con información de www.infobae.com