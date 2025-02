Patricia Bullrich reiteró que no piensa en ser candidata en CABA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró que no cree que sea candidata para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. "No voy a ser candidata a diputada. Si fuese candidata, sería senadora pero no lo voy a ser", afirmó.

Hace tiempo que el nombre de Patricia Bullrich suena como candidata en la boleta de La Libertad Avanza -LLA- para las próximas elecciones generales, a pesar de que ella insiste en negar su interés. Este viernes volvió a negar esa posibilidad, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad: ser candidata a senadora.

Algunos dicen que podría encabezar una boleta de LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Sabe que si se lo pide el presidente Javier Milei sería difícil rechazarlo, pero ella deja en claro que prefiere seguir como ministra de Seguridad. "Voy a seguir trabajando por la paz social", afirma.

Para justificar esta postura, asegura que todavía puede haber inconvenientes en la vía pública por las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno. "Alguien pensaba que con un cambio estructural, ajuste como lo dice el Presidente con todas las letras íbamos a tener la paz social que tenemos. Entonces, no vale la pena seguir intentando eso y que no se nos desmadre", consideró.

Entre el PRO y su pertenencia al Gobierno

"Entré representando a millones de personas que me votaron y di un salto muy importante en la historia de la Argentina de decir 'voy a apoyar sin ningún condicionamiento a Milei'. Creo que tengo que conservar ese lugar", afirmó para reiterar su participación en el gobierno de Javier Milei.

A pesar de este posicionamiento, por ahora no piensa abandonar el PRO, donde mantiene fuertes diferencias con su actual presidente Mauricio Macri. "Yo estoy afiliada al PRO, estoy trabajando en el gobierno de La Libertad Avanza. No lo he hablado si me voy a cambiar de partido", aseguró.

Para www.ambito.com