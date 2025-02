“I love you”: Javier Milei explicó lo ocurrido con Yuyito González durante la cumbre de CPAC en Washington

Durante su participación en la Conservative Political Action Conference (CPAC) en Washington, Estados Unidos, el presidente Javier Milei hizo una inesperada mención a Amalia ‘Yuyito’ González, a quien presentó ante el público en inglés con la frase “She is my girlfriend”. Luego, salió a explicar lo ocurrido con ella al desmentir que haya sido la misma Yuyito la que que habría grotado “I love you” mientras se encontraba dando su discurso.

El mandatario argentino ingresó al evento de ultraderecha acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial y asesor, Manuel Adorni. Sin embargo, la presencia de la mediática Yuyito González llamó la atención, ya que en las últimas semanas había manifestado sentirse “relegada” dentro del entorno presidencial.

En este marco, durante la noche del sábado, Milei salió a explicar de dónde habría llegado el grito de “I love you”, el cual se lo atribuyeron a Yuyito. “PARA VARIAR Clarín mintiendo”, arrancó el Presidente en X. Y se explayó: “El grito ‘I love you’ vino del centro de la sala. Mi respuesta a eso fue ‘me too’. Después de ello, miré hacia mi izquierda donde se estaba Amalia y le dije ‘sorry’. Ante a la situación aclaré al público ‘she is my girlfriend’. CIAO!”.

El rol de Yuyito González en la vida de Milei

Desde que hicieron pública su relación, Yuyito González acompañó a Milei en diversos eventos, aunque señaló en varias ocasiones que no pretende ocupar un papel protocolar. En una reciente entrevista, explicó: “No me voy a convertir en la señora de las damas de beneficencia. No me voy a disfrazar de lo que no soy”, sostuvo la exvedette, dejando en claro que su relación con el jefe de Estado no implica un rol político ni institucional.

A pesar de sentirse en un segundo plano, González aseguró que apoya plenamente a Milei y confía en su gestión. “Creo que le va a ir bien. Sé que hay mucha oposición, pero también sé que hay mucha fuerza y convicción de parte de nuestro presidente. Y eso hace que yo acepte estar un poco relegada”, admitió. La mención de Milei en la CPAC podría interpretarse como un reconocimiento público a su compañera tras sus declaraciones sobre sentirse en la sombra de él.

Con información de www.elintransigente.com