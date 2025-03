Cande Ruggeri anunció la noticia más hermosa para su familia: “Los sueños se cumplen”

Cande Ruggeri se ha enfocado de lleno en su vida personal desde hace ya un par de años. Más allá de que tiempo atrás se la podía ver a menudo en los diferentes programas de espectáculos y concursos, desde que formó una familia se dedicó de lleno a las redes sociales y la practicidad que estas permiten. Hoy disfruta de su hija Vita y su pareja Nicolás Maccari.

En las últimas horas, Cande fue noticia por el sensacional viaje que realizó a la ciudad de Montego Bay, en Jamaica. La influencer se trasladó a este exótico destino para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su pareja, su hija de dos años y el resto de su familia, donde se destacan sus padres Oscar Ruggeri y Nancy Otero, y sus tres hermanos -Daiana y los mellizos Federica y Stephan-.



Más allá de las vacaciones en cuestión, Cande también viajó para aprovechar y celebrar por segunda vez los cumpleaños de su novio y su hija. Todo esto sucede en medio de los rumores de casamiento que protagoniza, ya que se encuentra en pareja desde hace seis años y hace poco confesó sus ganas de pasar por el altar.



“Yo me re quiero casar y estoy esperando la propuesta. Va a llegar en algún momento. Yo ya le dije: ‘Si no me caso con vos, me caso con otro’. Ya sabe él. Es la única amenaza”, contó la influencer por estos días. Y en medio de todo esto, su hija también comenzó el jardín, motivo por el cual también se encuentra emocionada.

LA EMOCIÓN DE CANDE RUGGERI POR LA MUDANZA A SU NUEVO HOGAR

Por si fuera poco, la otra noticia bomba dentro de la vida de Cande es que finalmente logró mudarse a su nueva casa junto a su familia. Luego de varios años de obras, la modelo pudo estrenar su hogar soñado a la vuelta de sus vacaciones, por lo que a través de sus redes sociales mostró un video con su pareja y su hija bailando en el living, celebrando el gran paso que dieron.

“Hace cuatro años compramos un terreno con muchas ganas de empezar a construir nuestra casita. Nos costó mucho tomar la decisión porque estamos en un país donde nada es fácil. Pero, a pesar del miedo, nos animamos a cumplir este sueño”, escribió la influencer al pie de su publicación.



Luego agregó: “Hoy es nuestro primer día durmiendo en la casa de nuestros sueños. Faltan mil cosas: muebles, sillas, retoques y más, pero no nos importó. Acá estamos, con la familia que formamos en nuestra casita. Los sueños se cumplen”. Sin dudas, Cande y su familia están celebrando un gigantesco paso en su vida.

Fuente Minuto Uno