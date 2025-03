El mensaje del papa Francisco por el Ángelus: "Necesitamos el milagro de la ternura"

Mientras continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma, el papa Francisco envió un mensaje a los fieles para el Ángelus del primer domingo de Cuaresma, en el que agradeció las oraciones por su salud y pidió por "el milagro de la ternura". "En nuestras sociedades demasiado esclavizadas a la lógica del mercado, el voluntariado es profecía y signo de esperanza", sostuvo.



Jorge Bergoglio tuvo un buen descanso durante la noche del sábado al domingo en el policlínico donde permanece internado desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral. Desde el Vaticano informaron que "la noche ha estado tranquila, el Papa está descansando".



"Quisiera dar las gracias a todos los que me muestran su cercanía en la oración: ¡gracias a todos de corazón! Yo también rezo por ustedes", expresó el pontífice en ocasión del cuarto domingo consecutivo en que se ausenta de Ángelus.

"Y mientras estoy aquí, pienso en tantas personas que, de diversos modos, están cerca de los enfermos y son para ellos un signo de la presencia del Señor. Necesitamos esto, el 'milagro de la ternura', que acompaña a los que están en la prueba, aportando un poco de luz en la noche del dolor", destacó.

En nuestras sociedades, demasiado supeditadas a la lógica del mercado y en las que todo corre el riesgo de quedar sujeto al interés, el voluntariado es signo de esperanza, porque testimonia el primado de la gratuidad, de la solidaridad y del servicio a los más necesitados.



"En nuestras sociedades demasiado esclavizadas a la lógica del mercado, donde todo corre el riesgo de someterse al criterio del interés propio y de la búsqueda del beneficio, el voluntariado es profecía y signo de esperanza, porque testimonia la primacía de la gratuidad, de la solidaridad y del servicio a los más necesitados", sostuvo Francisco.

En el marco de la Cuaresma, el Papa exhortó a vivir este período previo a la Pascua como "un tiempo de purificación y renovación espiritual, un camino de crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad". Además, llamó a orar por su salud y aseguró que reza por las naciones en guerra.

"Juntos seguimos invocando el don de la paz, en particular en la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Líbano y Myanmar, Sudán y la República Democrática del Congo. En particular, me he enterado con preocupación de la reanudación de la violencia en algunas partes de Siria: espero que cese de una vez por todas, con pleno respeto de todos los componentes étnicos y religiosos de la sociedad, especialmente los civiles", concluyó.

