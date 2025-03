Luis Juez fue contundente al decir que los peronistas "le van a tirar un muerto" a Milei

El senador nacional por el PRO, Luis Juez, aseguró que la oposición va a “buscar un muerto” en las próximas manifestaciones contra el gobierno nacional.

“Lo van a buscar y te lo van a tirar, esto hay que decirlo”, señalo el legislador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y agregó: “No tienen límite los muchachos, porque no les importa. Lo van a buscar y lo van a tirar. Será ahora, en la próxima, en alguna otra, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Y la excusa siempre va a ser el Estado y la represión”.

Juez también reflexionó sobre la situación política en general, indicando que esta no es una novedad. Aseguró que “cuando el que gobierna no es un presidente peronista, se alinean todos los astros para hacérsela imposible”. En su análisis, Juez vinculó estas protestas con un patrón histórico que, según él, se repite cada vez que no gobierna un dirigente peronista, lo que genera un clima de confrontación con sectores que se oponen a la administración.

El senador subrayó la participación de los grupos radicalizados, mencionando que “van a ir con la barra brava, después con las organizaciones sociales, después con los movimientos piqueteros, después con el peronismo organizado, después con la CGT”, reflejando una práctica recurrente que, a su juicio, siempre se repite en tiempos de crisis política.

Además de la violencia callejera, Juez también condenó el clima de confrontación política y social que alimenta este tipo de manifestaciones. “La violencia en la calle la terminan pagando los que no se pueden defender”, dijo, enfatizando que, en su opinión, este tipo de situaciones puede salir de control rápidamente y terminar con consecuencias graves. En su discurso, Juez agregó que los sectores organizados detrás de estas protestas “lo van a buscar y te lo van a tirar”, un claro indicio de la desestabilización que, según él, estas manifestaciones pueden provocar.

Juez también criticó fuertemente a los sectores que promueven estos disturbios, haciendo un llamado a la reflexión sobre cómo estos enfrentamientos pueden escalar rápidamente. “No se puede ir a los pedradón a querer hablar con un senador para discutir el sistema previsional”, sostuvo, refiriéndose al enfrentamiento violento que tuvo lugar durante la marcha anterior. Añadió que “no podés destrozar el mobiliario urbano e irte a los golpes con la policía”, destacando que, en ningún lugar del mundo, los conflictos se resuelven de esa manera.

Con información de Infobae