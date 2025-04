Wanda Nara habló por primera vez de su separación de L-Gante: “Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”

El domingo, L-Gante confirmó que se separó de Wanda Nara. La otra protagonista de esta historia no se había referido a la ruptura amorosa, pero esta noche rompió el silencio en un evento al que asistió en el Teatro Broadway y sumó algunos detalles sobre el final de la relación.

“Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando. Soy una persona que nunca abandona”, aseguró en diálogo con LAM (América) y remarcó que la decisión la tomó este fin de semana.

Luego, aclaró que seguirá en contacto con el músico, quien según lo que trascendió atraviesa un problema de salud:. “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”.

“No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que está en una etapa en la que quiere estar sola y reconoció que le cuesta tener relaciones casuales. “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiero ser mi novia. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, dijo entre risas sin precisar quién le pidió compromiso.

Fuente: TN