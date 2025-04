L-Gante apuntó contra Wanda Nara y aseguró que no está enamorado: "Le gusta caer bien parada"

La separación de Wanda Nara y L-Gante está generando más polémicas de lo que muchos esperaban. El anuncio lo hizo el propio cantante, en su cuenta de Instagram, durante Pascuas, y provocó revuelos entre los usuarios. Sin embargo, parecía haber quedado todo bien, por los dichos de la modelo en LAM. Pero ahora se dio vuelta la situación, cuando él arremetió contra ella por su actitud frente a las cámaras y sentenció que ya no hay amor de su parte.



Wanda Nara y L-Gante: ¿Nueva separación escandalosa?

En las últimas semanas, Wanda Nara y L-Gante vivieron intensos momentos. En medio de la guerra contra Mauro Icardi, el cantante contó que está con un grave problema de salud que lo obligó a alejarse de los escenarios. De esta manera, hizo pequeñas apariciones públicas y conversó en varios programas de televisión. Pero la noticia que más sorprendió a todos fue su separación de la modelo. El amor que parecía que podía contra todo se terminó, y él cerró las puertas a una posibilidad de reconciliación.



Tras la triste noticia, Wanda habló en LAM y aseguró que ella iba a estar siempre para cuidarlo. De esta manera, halagó al cantante y su forma de ser, al igual que el final de su relación. Todo esto desapareció cuando, en Mujeres Argentinas, Elián arremetió contra la conductora por haber querido quedar bien frente a las cámaras. "Hay mujeres a las que les gusta caer bien paradas. Siempre cae bien parada ella. Yo me siento tranquilo", expresó el artista. Finalmente, sentenció que ya no estaba enamorado.



Sorprendidas, las periodistas le preguntaron qué había ocurrido, y él explicó que fue una decisión de los dos. "No tengo cosas malas para decir, y si hubiera no las diría, tengo códigos. Nos separamos porque ya lo sentíamos los dos. Me tomé el tiempo en las redes, porque si no íbamos a quedar mal con alguna foto o algo", detalló. De esta manera, se refirió a los supuestos dichos que provocó la separación y aseguró que solo había sido un chiste. Al mismo tiempo, le consultaron sobre la posible nueva conquista y le restó importancia, expresando que era algo que esperaba encontrarse con el tiempo.

De esta manera, se abrió la polémica entre Wanda Nara y L-Gante, dos amores que parecen nunca haber terminado. El cantante fue tajante con su decisión de alejarse de la modelo, y aseguró que ya no estaba enamorado. Por su parte, la conductora no dudó en explicar su rol en la recuperación de él, pero también se alejó de los rumores de nuevas conquistas. Los fanáticos siguen sorprendidos y dividen sus opiniones en las redes sociales. Mientras que algunos opinan que era lo mejor, otros no pierden la fe en esta historia.

