Tragedia en Inglaterra: una mamá murió tras ser golpeada por una grúa mientras paseaba con su beba

Una joven mamá murió trágicamente mientras paseaba con su beba. Una grúa que circulaba por la calle con el gancho de remolque sin el seguro correspondiente, la golpeó en la cabeza provocándole lesiones fatales.



El lamentable suceso ocurrió en Cambridgeshire, Inglaterra, en el 2022, pero tomó protagonismo en los últimos días porque se está llevando a cabo el juicio que determinara la culpabilidad del chofer de la maquinaria.

Rebecca Ableman había salido de su casa con su hija de dos años en el cochechito. Estaban paseando por la ciudad y habían entrado a una tienda agrícola. Al salir del local, la mujer recibió un tremendo golpe que la dejó inconsciente.

Se trataba de una grúa que no llevaba su gancho de remolque bien asegurado y al pasar por donde estaba la mamá, le pegó en la cabeza. Los médicos que la atendieron dijeron que el impacto le provocó lesiones graves en el cráneo y en el cerebro. Rebecca agonizó durante tres semanas después, hasta que finalmente murió.

El brutal episodio ocurrió ante la mirada de varios testigos. Una persona que estaba en el lugar cuando pasó todo, dijo al periódico británico The Sun que el gancho de la maquinaria “era potencialmente letal”. Además, otro conductor que circulaba por la calle declaró haber visto a la grúa antes del accidente y dijo que notó el equipo no estaba asegurado: “No se veía bien”, admitió.

Durante el juicio, el chofer de la grúa aseguró que en el momento no se dio cuenta de que había golpeado a la mujer y que no se enteró de lo que pasado hasta que la Policía lo detuvo, dos horas después del hecho. Incluso, cuando los agentes lo cruzaron para arrestarlo, el hombre había dicho que él no había atropellado a nadie. En los próximos días, el tribunal deberá determinar su responsabilidad en la tragedia.

Fuente: Clarin