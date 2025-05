Willy Chavarria y Adidas presentan su esperada colaboración con fecha de lanzamiento

Willy Chavarria y Adidas lanzan una colaboración que fusiona moda, cultura chicana y deporte, con lanzamientos en mayo y julio.

Willy Chavarria y Adidas han confirmado el lanzamiento de su esperada colaboración, la cual llegará en dos entregas: el 8 de mayo y el 10 de julio. Esta colección primavera 2025 incluye una gama completa de ropa y calzado para hombres y mujeres, destacando el estilo audaz y culturalmente cargado del diseñador.

Uno de los puntos más llamativos es la reinterpretación del modelo Adidas Jabbar, originalmente creado para Kareem Abdul-Jabbar. Ahora, bajo la visión de Chavarria, se presentan en versiones ‘Jabbar Low’ y ‘Jabbar Dress’, con diseño de punta afilada y estética monocromática.



En cuanto a la ropa, sobresalen prendas como la sudadera ‘Chicano’, camisetas deportivas, pantalones amplios y sudaderas pesadas. La segunda parte de la colección traerá nuevas piezas como tops de popelina y camisetas de baloncesto.

La campaña visual, fotografiada por Carlos Jaramillo, celebra la cultura chicana y sus raíces intergeneracionales. “Adidas’ place in Chicano culture is a bit of an untold story,” afirmó Chavarria. “Trabajar con amigos y familia en L.A. fue una experiencia poderosa. Capturamos la belleza de nuestra gente morena en un entorno que muchos llamamos hogar.”

La colección estará disponible en tiendas seleccionadas, adidas.com y willychavarria.com.

Fuente: America Retail