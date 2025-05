Luciana Elbusto aclaró cuál es su vínculo con Diego Brancatelli: "Hablé con su mujer, ella lo sabe"

En medio del escándalo que se desató por la difusión de unas conversaciones privadas entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, la palabra de los protagonistas es sin dudas la más buscada. Y aunque los dos por ahora prefieren ignorar la mayoría de los mensajes que les llegan de parte de sus colegas, hay unos pocos que aceptan contestar.

Pochi de Gossipeame (Marcia Frisciotti) fue una de las que logró arrancarle a Luciana algunas palabras sobre este tema. "Me desmintió los chats. Yo le consulté por la relación y me respondió que tenían una amistad y que la mujer de él lo sabe".

Yanina Latorre también había hecho énfasis en este vínculo y aclaró que ellos siempre se definieron como 'grandes amigos'. "Ella se hizo su casa en la zona de Luján y él la acompañaba a la obra. Todos lo veían pero decían que se conocían por haber laburado juntos. También son de Boca, van a la cancha y se comentan las fotos... raro", sostuvo.

El descargo en Paparazzi

Como periodista del medio, hizo un video en el que aclaró que ya había puesto el tema en mano de Juan Pablo Fioribello, su abogado. Los chats no son reales, no sé con qué fin se hizo esto. Me quiero resguardar y resguardar a mi familia", comenzó.

"Yo tengo una amistad con él. Me entero el lunes a la tarde porque me llegan los links pero no podía entrar porque me hackearon el twitter también. Me mandaron las capturas de esas cosas que no quiero ni decir. Le escribo, me dice que ya estaba al tanto y le conté que había puesto un abogado. Creo que iba a hacer lo mismo y no volví a hablar con él".

Pero lo que dice, la dejó más tranquila es que había podido hablar con Cecilia Insigna, esposa de Brancatelli: "Ella tiene la mejor. Capaz están acostumbrados a pasar por todo esto pero yo no. Incluso pusieron fotos nuestras en la casa pero ella ya lo sabe por supuesto".

Fuente: Pronto