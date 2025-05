La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a "La Toretto" de La Plata

Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto" de La Plata, que atropelló y mató al motociclista Walter Armand en la ciudad de La Plata, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo determinó la justicia y podrá esperar el juicio desde su casa en la zona norte de la capital bonaerense.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata rechazó una queja presentada por la madre del motociclista, el joven que murió atropellado en el trágico hecho, ocurrido en 2024.

La decisión fue tomada también en sintonía con lo dictaminado en enero pasado por la Sala III de la Cámara Penal, que actuó por mandato del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Con esta resolución, el TOC II acata una cadena de decisiones judiciales que, en última instancia, habilitan que la joven transite su proceso bajo el régimen de arresto domiciliario, en lugar de continuar detenida en la Unidad Femenina 51 de Magdalena.

El caso generó fuerte repercusión pública cuando se conoció el apodo con el que la imputada se refería a sí misma en redes sociales, comparándose con el personaje protagonista de la saga "Rápido y Furioso", lo que fue interpretado como una expresión de imprudencia al volante.

La familia de la víctima expresó su malestar y continúa exigiendo justicia, mientras que desde la defensa de Alvite se sostiene que la medida responde a consideraciones legales previamente establecidas por instancias superiores.

Para la justicia no hay riesgo de fuga

En esa línea su defensor Flavio Gliemmo comentó a la prensa que "no hay riesgos procesales y mi asistida siempre se ajustó a derecho y no hay entorpecimiento ni riesgo de fuga".

El 12 de abril de 2024, la joven cruzó un semáforo en rojo mientras corría una picada, embistió y le quitó la vida a Armand, quien falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en la cabeza.

Fuente: A24