Juicio a Sean "Diddy" Combs: una a una, las escalofriantes revelaciones de su exnovia, Cassie Ventura

Desde su arresto del 16 de septiembre de 2024, el legendario nombre de Sean “Diddy” Combs (55) quedó en suspenso. Desde entonces enfrenta una investigación federal a raíz de lo que los fiscales señalaron como un caso de tráfico sexual sustentado por más de 120 denuncias.

Las "infames" freaks-offs que pergeñaba Diddy en cuatro paredes –tanto en lujosos hoteles como en sus residencias de Los Ángeles y Miami–involucraron cámaras non stop, sets diseñados, drogas, “excesiva cantidad de aceite para bebés” y explotación sexual. En palabras de los investigadores, los encuentros organizados por el productor fueron “coercitivos y abusivos” y dejaron a muchas víctimas con secuelas traumáticas.

Desde su exnovia, Cassie Ventura, músicos y excolaboradores del magnate, a la bailarina a gogo Adria English, quien en diálogo con GENTE contó cómo había sido explotada “como un peón sexual”, fueron muchos los testimonios que alzaron su voz para relatar los supuestos comportamientos abusivos del rapero.

Tras el cuarto día del juicio que pone en jaque a la industria musical, compartimos las claves de las audiencias en las que Cassie Ventura volvió a ser un testimonio clave con sus espeluznantes declaraciones. Embarazada, la cantante y modelo relató que, además de obligarla a ser parte de escenas sexuales en cientos de freaks-offs y arrastrarla del cabello –como se pudo ver en el video que presentó como prueba–, la humillaba al punto de hacerla vomitar.

Escorts y guardias de seguridad también dieron detalles de las “depravadas fiestas” del llamado "Jeffrey Epstein de los famosos" que han llegado a involucrar menores. Mientras el músico podría ser condenado a cadena perpetua y sus hijas Chance, Jessie y D'Lila Combs, presentes en los tribunales de New York, salieron llorando, su defensa intenta hacer lo imposible por desligar los relatos de cargos más graves como tráfico sexual.

Una, a una, las claves del juicio a Diddy

1. El estremecedor testimonio de Cassie Ventura

Cassandra “Cassie” Ventura, exnovia de Combs, ha sido una testigo clave en el juicio. Durante su testimonio, describió una relación marcada por el abuso físico y psicológico, incluyendo episodios en los que fue obligada a participar en actos sexuales no consensuados y a consumir drogas.

Uno de los momentos más impactantes fue la reproducción por sexta vez de un video de 2016 que muestra a Combs agrediéndola físicamente en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad y fueron presentadas como prueba de los métodos de fuerza, fraude y coacción en sus encuentros sexuales. Por su parte, un guardia de seguridad declaró que la vio por entonces con un ojo morado y que Diddy le ofreció dinero para callarse. Durante el juicio, Ventura dijo que en ese momento "aún no estaba lista para contarlo".

La mujer de 38 años estremeció a los presentes en el juicio con nuevas revelaciones durante sus respuestas a sus propios letrados y a los abogados de Combs, quien se declara inocente.

En su testimonio ante la justicia, Ventura contó que durante las humillaciones que la hacía sufrir Combs en los encuentros sexuales forzados, incluso la obligaba a participar de actos que la hacían vomitar, episodios que el músico “disfrutaba presenciar”.

La mujer que está por dar a luz a su tercer hijo junto a Alex Fine explicó que, aunque los “freak offs” –las fiestas sexuales maratónicas organizadas por Diddy en las que explotaba hombres y mujeres bajo la influencia de drogas como opioides y MDMA– le causaban lesiones físicas y afectaban su carrera musical, accedía por coerción y amenazas de violencia.

“Me preocupaba mi seguridad. Me preocupaba mi carrera. Pero estaba enamorada de él, así que también me preocupaba que no quisiera estar conmigo si no cumplía con sus exigencias”, sostuvo sobre sus 12 años de infierno junto a Combs. Él controlaba su carrera como cantante, su vida y sus finanzas. “Desafiarlo era como desafiar a un rey”, graficó Cassie, quien contó que era víctima “de extorsiones con videos comprometedores”.

El círculo de abuso que sufría, incluía golpes con posteriores pedidos de disculpas acompañados por obsequios. Según relató, la seguridad de Diddy la seguía 24/7 y él le rompía sus teléfonos si hablaba con amigos. Durante los freaks offs, aseguró que en una oportunidad la obligó a permanecer parada durante una hora en una piscina de aceite para bebés. Recordemos que se encontraron litros y litros de ese producto en las mansiones de Combs y que la sola fragancia hacía que las víctimas revivieran el trauma.

Ya en su demanda de 2023 había relatado como Diddy le ordenaba "verter "excesivas cantidades de aceite sobre su cuerpo mientras la dirigía en cómo tocar a los trabajadores sexuales presentes, todo bajo su atenta mirada mientras filmaba y se masturbaba". "Lo trataba como un proyecto de arte personal", dijo al describir en detalle cómo Combs ajustaba cuidadosamente la iluminación de las velas para encuadrar los videos que él mismo grababa.

“Esta semana fue extremadamente desafiante, pero también notablemente empoderadora y sanadora para mí.Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras sobrevivientes, y pueda ayudar a denunciar a quienes han sufrido, y también sanar del abuso y el miedo. Me alegro de dejar atrás este capítulo de mi vida”, dijo Cassie en un reciente mensaje que difundió su abogado, Douglas Wigdor.

2. Evidencia documental: de las marcas del horror y del trauma de Ventura, a las fotos de los freak offs

Durante el juicio se presentaron mensajesde texto entre Combs y Ventura que detallan la dinámica abusiva de su relación. Estos intercambios incluyen referencias a eventos sexuales organizados por Combs y muestran un patrón de manipulación y control.

Cassie relató con crudeza cómo las golpizas y las fiestas sexuales forzadas a las que Combs la sometía dejaron huellas físicas reales. Y mostró al jurado selfies tomadas después de la paliza que recibió en 2016: tenía el labio partido y un ojo morado, oculto tras unas gafas de sol. Esa misma noche, tuvo que asistir a una alfombra roja. Las fotos del evento la muestran maquillada y con anteojos oscuros, intentando tapar los moretones.

También presentó una cicatriz permanente en la ceja, causada –según su testimonio– cuando Combs la arrojó contra la esquina de una cama en 2013. Le mandó una foto al rapero con una frase escalofriante: “Para que recuerdes”.

Los jurados vieron otras imágenes que registran años de abusos: ojos hinchados en Jamaica, heridas del 2011, marcas que el maquillaje no lograba tapar. Pero no sólo fueron golpes: Cassie declaró que los freak offs y las drogas que consumía para soportarlos le provocaron llagas, infecciones y una adicción a los opiáceos –que Diddy usaba como método de sumisión– que la llevó a rehabilitación.

En 2023, a raíz del trauma, Ventura explicó que sufrió episodios disociativos, trastorno de estrés postraumático y pensamientos suicidas. Contó que un día intentó lanzarse al tráfico, pero su actual pareja la salvó. Al decirlo, rompió en llanto y el silencio en la sala fue total. "No quería seguir viviendo", continuó.

Además, el jurado vio fotos de los freak offs (capturadas del material registrado por Combs) que presentaron los fiscales. Las imágenes no se mostraron al público ni a la prensa, por respeto a las víctimas y para no revictimizarlas.

Solo los ojos del jurado, los abogados y el juez accedieron a ese material. Según testigos que estuvieron presentes, una mujer del jurado suspiró, llevándose la mano al pecho al ver una de las capturas. Un hombre desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Otro apenas alcanzó a anotar algo. Cuentan que, mientras tanto, en la otra punta de la sala, Diddy se inclinaba para observar de cerca las fotos guardadas en carpetas cuidadosamente protegidas del resto del tribunal.

3. Del acuerdo exprés al silencio que logró romper Cassie Ventura

Durante el juicio, Cassie Ventura también habló sobre el acuerdo extrajudicial que alcanzó los 20 millones de dólares cuando el 16 de noviembre de 2023 demandara a Diddy por violación, trata sexual y violencia prologada. La denuncia fue tan demoledora que el caso se resolvió en 24 horas.

Pero el silencio comprado no fue suficiente para frenar lo que Cassie había iniciado. Su valiente paso al frente destapó un efecto dominó: más de 120 demandas acusaron a Diddy por abusos similares.

En un intento de deslegitimar sus voces, la defensa argumentó que todo se trataba de “búsqueda de dinero”. Incluso mencionaron que Ventura había ofrecido venderle por 30 millones los derechos de un libro que escribió sobre lo vivido.

En las audiencias, Ventura explicó que no buscaba solo plata sino reparación. “Quería compensación por los años que pasé reconstruyéndome”, dijo con firmeza. En su declaración, también confesó que al principio sí se defendía de los ataques, pero pronto entendió que resistirse solo empeoraba la situación: “Lo hacía más violento, lo envalentonaba. Lo empujaba a ir más lejos”.

Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que él no estuviera enojado conmigo y no me amenazara. Simplemente no quería sentir más miedo”, testificó. La mujer que, además relató diversas violaciones por parte de Combs, sentenció acerca del terror que le inflingía: "Era lo único en lo que él me hacía sentir que era buena”.

4. Las otras denuncias que salieron a la luz en el juicio, incluida la de Dawn Richard

Otras denuncias que revelan un patrón de abuso sistemático, además del testimonio de Ventura, salieron a la luz en el juicio contra Diddy. Una de las víctimas, identificada como "Jane", relató que comenzó una relación con Combs en 2020 y fue inducida a participar en los llamados freak offs, inicialmente "creyendo que sería una experiencia única". Sin embargo, en estos encuentros, que se volvieron recurrentes, Combs la forzaba a consumir drogas, la agredía físicamente y la amenazaba con difundir videos comprometedores. Según relató la víctima, además ejercía control sobre su vida financiera, incluyendo el pago de su alquiler.

Bajo el seudónimo "Mia", otra denunciante que trabajaba para Diddy afirmó haber sido víctima de violación por parte del artista. Los fiscales sostienen que las conductas abusivas, que se extendían tanto en el ámbito personal como en el profesional, formaban parte "de una estructura criminal organizada, facilitada por el entorno cercano del acusado".

Por su parte, el lunes 20 de mayo también testificó la cantante Dawn Richard, ex vocalista de la banda Danity Kane, formada por Diddy en el programa de MTV Making the Band. En su turno, la artista contó que el rapero la amenazó a ella y a Cassandra Ventura con “morir” o “desaparecer”.

Richard, que viene declarando desde el viernes pasado ante la justicia, dio detalles del episodio que vivió en 2009 en Los Ángeles, apenas un día después de haber presenciado una brutal golpiza de Combs a Cassie. "Nos dijo que podíamos desaparecer o morir”, relató Richard ante el jurado. “Estaba conmocionada y aterrada. No podía creer que así empezara nuestra gira”, agregó.

Sobre aquella agresión puntual, Richard contó que vio cómo Diddy empujó a Ventura al suelo, la golpeó con una sartén llena de comida y la arrastró por una escalera. Según su testimonio, Combs la estrangulaba con frecuencia a su por entonces novia y le daba bofetadas, patadas y piñas en el estómago.

Tal como explicó la fiscal Emily Johnson, los 20 años de crímenes expuestos en el juicio el músico los habría cometido con la asistencia de colaboradores: "No lo hizo solo. Tenía un círculo íntimo de guardaespaldas y empleados de alto rango que le ayudaron a cometer delitos y a encubrirlos”.

5. La estrategia de la defensa

La defensa de Combs –integrada por Marc Agnifilo y Teny Geragos, de la que también forma parte Anthony Ricco, quien representó a Osama Bin Ladden y es especialista en cadena perpetua– ha admitido comportamientos abusivos por parte del acusado, intentando separarlos de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado.

Los defensores de Diddy admitieron que el músico fue “tóxico, adicto al control”, reconocieron que fue violento con exnovias, que tiene una vida sexual “diferente”, que era "swinger" y que era "apropiado" para él tener múltiples parejas sexuales, "incluidas trabajadoras sexuales".

Además, los letrados del rapero señalaron que las mujeres involucradas en lo que llaman orgías consintieron estos arreglos sexuales y que "buscan dinero". Pero aseguraron que todo lo expuesto no lo convierte en un criminal federal. En el caso particular de Cassie, la defensa de músico busca hacer ver al jurado que Ventura participó de esos encuentros por voluntad propia y que, al tomar drogas, ella también se comportaba de manera violenta.

Esta estrategia apunta a disociar abusos de los delitos federales que le imputan: dirigir una red criminal que involucraba trata de personas, explotación sexual sistemática, prostitución y asociación ilícita.

Hasta cuándo continuará el juicio a Sean Combs y de cuántos años sería la condena

El proceso judicial comenzó el 5 de mayo pasado con la selección de los jurados, quienes debieron revisar una larga lista de lugares y personas que podrían ser mencionadas en los tribunales e incluía a figuras como Kanye West y Kid Kudi.

Según el juez estadounidense Arun Subramanian, el juicio, que no puede televisado ni transmitido por internet por motivos jurídicos, podría durar “alrededor de ocho semanas”. Si es declarado culpable de crimen organizado, Diddy podría ser condenado a cadena perpetua. La pena mínima por tráfico sexual que puede llegar a enfrentar es de 15 años, mientras que la de transporte con fines de prostitución podría valerle de máxima una década en prisión.

Fuente: revista gente