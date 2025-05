De la cantera de Belgrano a la selección

Se esperaba que Lionel Scaloni convocara para la Selección Argentina a Franco Mastantuono, Kevin Lomónaco y Juan Nardoni como representantes del fútbol local. Sin embargo, a poco menos de una semana del encuentro ante Chile, el entrenador nacional metió una sorpresa al llamar a Mariano Troilo, zaguero central de Belgrano.

El futbolista tiene 21 años, pero hizo infantiles en EFUL, escuelita de Córdoba y donde coincidió con Matías Moreno, actual jugador de la Fiorentina. En 2010 comenzó a vestir los colores del Pirata, entrenando con una categoría mayor a la suya.

"Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en Quinta de AFA. Los cuatro años anteriores, no iba ni al banco. El esfuerzo tiene su recompensa", había reflexionado en una entrevista con Showsport en 2023, cuando estaba en Reserva. De hecho, en ese tiempo pensó en marcharse a otro club: tuvo pruebas (y quedó) en Lanús y Defensa y Justicia, pero su padre lo convenció de quedarse en Córdoba, contra viento y marea.

Incluso Troilo se planteó dejar el fútbol: "Le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban y yo no. Él fue el que me aguantó, con mi vieja y mis abuelos. Fueron un gran sostén en mi vida". Debutó en la Primera de Belgrano el 3 de agosto de 2023, en el triunfo por 1-0 ante Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde entonces, lleva 51 partidos en Belgrano con dos goles y una asistencia en su registro.

El zaguero compartirá vestuario con su ídolo Cristian Romero, quien también tuvo inicios complicados en el conjunto cordobés. Su llamado también responde a la suspensión por un partido que tiene Nicolás Otamendi, quien será citado y podrá decir presente recién ante los cafeteros. De todas maneras, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Facundo Medina y el antes mencionado Lomónaco también serán variantes a las que Scaloni podría recurrir.

Fuente: 442