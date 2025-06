Cristina Kirchner, la Corte y el último bastión del poder

Cristina Kirchner busca postularse como diputada provincial pese a una condena judicial que podría impedirlo. Su objetivo es más simbólico que electoral: instalar la narrativa de una proscripción.



La Corte Suprema debe decidir antes del 19 de julio si queda inhabilitada; de lo contrario, su exclusión podría ser usada políticamente.



El peronismo bonaerense sigue sin un relevo claro, con Kicillof y Massa sin fuerza suficiente para reemplazarla, y Máximo Kirchner como incógnita.



Milei y La Libertad Avanza pactan con sectores del PRO y la UCR, pese a su discurso anticasta, mostrando contradicciones internas.



En juego están más que candidaturas: el liderazgo del peronismo, la legitimidad judicial y la estabilidad política del país.

La decisión de Cristina Kirchner de postularse como diputada provincial en la tercera sección electoral no es un simple movimiento electoral: es un acto de supervivencia política. No porque corra riesgo de perder una elección, sino porque, con una condena judicial en firme, lo que está verdaderamente en juego es su derecho a competir. La verdadera contienda no es contra Milei, ni siquiera contra la oposición partidaria. Es contra el tiempo judicial y la Corte Suprema.

La postulación, aún informal, de la expresidenta parece más una jugada simbólica que un intento real por ocupar una banca. La candidatura anticipada —cuando ni siquiera hay certeza jurídica de que pueda ser oficializada— busca instalar la narrativa de la “proscripción”. Convertir una decisión judicial en un nuevo mártir del peronismo. En esa estrategia, el tiempo es clave: si la Corte se expide antes del 19 de julio, el golpe político será seco. Si lo hace después, Cristina podría convertir su exclusión en una batalla épica.

El dilema de la Corte no es sencillo. Está frente a una figura que despierta pasiones cruzadas y que conserva un capital político considerable. Cristina es, al mismo tiempo, una dirigente condenada por corrupción y la opositora más relevante según varias encuestas. ¿Cómo aplicar la ley sin caer en el terreno de la victimización política? ¿Cómo sostener el principio de igualdad ante la ley sin abrir las puertas al discurso del “lawfare”?

Lo que resulta irónico —y quizás sintomático del sistema— es que todo el peronismo bonaerense, con su músculo territorial y su historia, sigue orbitando en torno a una sola figura. Ni Kicillof, con su armado propio, ni Massa, con su indefinición crónica, han logrado reemplazar ese liderazgo. ¿Qué pasará si la Corte la deja afuera? ¿Máximo podrá asumir ese legado sin fracturar al espacio? ¿Se atreverá Kicillof a romper del todo y competir con lista propia? Las respuestas aún no están claras, pero el peronismo bonaerense ya se enfrenta a un abismo: sin Cristina, se abre un vacío que nadie parece estar listo para llenar.

Mientras tanto, en el plano nacional, Milei y La Libertad Avanza siguen consolidando alianzas que, si bien pragmáticas, revelan la fragilidad de su arquitectura política. La convergencia con el PRO y los coqueteos con sectores del radicalismo bonaerense muestran que el oficialismo no puede evitar caer en las lógicas de la casta que prometió combatir. Incluso nombres como Ritondo y Santilli, viejos conocidos del peronismo, vuelven a jugar un rol clave en el tablero libertario.

El cierre de listas se acerca. Cristina acelera, la Corte delibera, Kicillof especula, y Milei retuitea llamados a cerrar el Congreso. Todo parece moverse, pero lo que está en juego es algo más profundo: el liderazgo del peronismo, la solidez de la justicia, y la estabilidad institucional de un país que aún no sabe si está dejando atrás el pasado o simplemente dándole una nueva forma.