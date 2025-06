Cristina Kirchner: la Justicia avala su departamento para una posible prisión domiciliaria

El departamento de Cristina Kirchner fue considerado “apto” para prisión domiciliaria según un informe socioambiental presentado al Tribunal Oral Federal N°2.

La defensa pidió esta modalidad por su edad (72), el intento de asesinato en 2022 y su rol como ex presidenta.

El informe no es vinculante, pero influye en la decisión del tribunal.

Se analiza también la posibilidad de que cumpla condena en dependencias de fuerzas de seguridad.

La Fiscalía debe emitir su opinión antes de que el tribunal resuelva.

Cristina confirmó que se presentará el miércoles para iniciar el cumplimiento de la condena.

El departamento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Monserrat, fue considerado “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria solicitada por su defensa. Así lo determinó un informe socioambiental presentado este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, en el marco de la causa Vialidad, en la que la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

El estudio, elaborado por especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, evaluó distintos aspectos del inmueble y su entorno. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, el informe concluyó que la vivienda cumple con los requisitos mínimos exigidos para una detención domiciliaria. Entre los aspectos relevados se incluyeron las condiciones edilicias, la actividad peatonal y vehicular de la zona, la proximidad de otras viviendas y la seguridad del perímetro.

Aunque este informe no es vinculante, constituye una pieza clave en el análisis del tribunal, que aún debe resolver si acepta el pedido de la defensa. Los abogados de la ex presidenta esgrimieron tres razones para solicitar esta modalidad de cumplimiento de pena: su edad (72 años), el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, y su condición de ex jefa de Estado, que exige medidas de seguridad especiales. Además, solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica, una petición que aún está en estudio.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, afirmaron sus abogados, insistiendo en que una cárcel común no garantiza las condiciones de seguridad adecuadas.

Desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena, el domicilio en cuestión se convirtió en un punto de manifestaciones permanentes. Militantes se congregan en la puerta del edificio para expresar su apoyo, y la propia ex mandataria ha salido en varias ocasiones al balcón para saludar.

En paralelo, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que proponga lugares alternativos de detención en dependencias de fuerzas de seguridad, en caso de que se rechace la prisión domiciliaria. Esa información fue remitida en un sobre confidencial, que actualmente permanece bajo resguardo.

El paso siguiente será conocer la postura de la Fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, quienes tienen plazo hasta este viernes para expedirse. Una vez cumplido ese trámite, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quedarán en condiciones de dictar la resolución.

Cristina Fernández de Kirchner ya confirmó que el próximo miércoles se presentará ante el tribunal para comenzar a cumplir con su condena, en simultáneo con los otros ocho condenados en la causa. Mientras tanto, su futuro judicial —y la modalidad en la que transcurrirá su pena— sigue en manos de la Justicia.