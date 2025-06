Maximiliano Pullaro se reunió con directores de escuelas y los convocó a "reconstruir el sistema educativo de Santa Fe"

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves un encuentro de trabajo con directivos de escuelas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda. El objetivo de la reunión fue intercambiar ideas y reflexionar juntos sobre los desafíos del sistema educativo actual.

Durante el encuentro, el gobernador valoró a todo el sistema educativo en su conjunto y remarcó: "Sabemos del esfuerzo inmenso que le ponen y todo lo que dejan por la educación en torno al rol que tienen. No es sólo educar a un chico, es formarlo como ciudadano y darle valores. Por eso los convocamos a que nos puedan ayudar a reconstruir el sistema educativo de la Provincia de Santa Fe".

"Desde hace muchos años esta provincia destina en educación un presupuesto mucho más alto que el resto de las provincias. Sin embargo, todos sentimos que podríamos estar mucho mejor”, señaló.

En ese sentido, Pullaro destacó “la importancia de escucharnos para poder mejorar. Tenemos la firme convicción que hay un camino que, si lo caminamos juntos, podemos generar un impacto positivo que pueda dar una perspectiva para las próximas generaciones. Me incomoda cuando nos agradecen las obras porque una escuela que tiene deficiencia de infraestructura no puede hacer la formación que pretendemos. Conozco muchas escuelas y vi que en algunas daban clases hasta en la cocina. Eso es muy triste porque el Estado invierte mucho. Tal vez estábamos construyendo escuelas y olvidándonos de las que existen”.

“Por eso -agregó- quiero hacer hincapié que no hay ningún tipo de restricción presupuestaria para la educación. Vamos a poner los recursos necesarios en todos los edificios públicos para que estén en las mejores condiciones que puedan estar. No voy a derrochar un sólo centavo, pero voy a ajustar todo lo necesario para construir un norte juntos y mejorar la calidad educativa y los aprendizajes. Estoy dispuesto a pagar el costo político que eso abarque”.

Finalmente, el gobernador afirmó: “Los invitamos a transformar la realidad. El desafío que tenemos es ver de qué manera hacemos el sistema más eficiente y que los recursos que tenemos vayan adonde tienen que ir. Estamos profundamente comprometidos y nos sentimos muy acompañados por la inmensa mayoría del sistema educativo”.

Compromiso con la educación

En tanto, el ministro de Educación, José Goity, destacó que “esta reunión es muy importante porque nos reunimos con directores de escuelas que son muy representativas de establecimientos de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Hemos trabajado codo a codo en muchas intervenciones”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, subrayó “la participación de directivos de todos los niveles educativos. Cada uno planteó los desafíos específicos de su nivel. También se remarcó la importancia del acompañamiento territorial, de una presencia real del Ministerio en las escuelas, una cercanía concreta”.

En tanto, la secretaria General, María Martín, sostuvo que “fue un encuentro muy enriquecedor, con equipos directivos que hacen un gran trabajo en sus instituciones. Pudimos reflexionar junto al gobernador sobre los desafíos que vienen y compartir propuestas e ideas para seguir mejorando el sistema educativo”.

A su vez, la secretaria de Gestión de Recursos, Florencia González, manifestó que “estos espacios de escucha son fundamentales para construir propuestas de manera horizontal, que respondan a las realidades concretas de nuestras escuelas”.

Expectativas por mejorar

El director de la Escuela Técnica Nº 387, Claudio Brusa, agradeció el espacio de reunión: “No todos fuimos recibidos y escuchados siempre. Vinimos con todas las expectativas, no sólo para agradecer por las gestiones ya realizadas, sino también a seguir pidiendo para mejorar. Es fundamental que hayan entendido eso, porque sino el Plan 1000 Aulas no existiría si no se hubieran visto esas falencias”.

Participaron del encuentro los directivos de la Escuela Avellaneda, Fernando Mascherpa; Comercial, Enrique Rusciti; Juana del Pino, Mariel Lorefice; Escuela Técnica San Agustín, Claudio Brusa; Héroes de Malvina, Rita Tofolini; Almirante Brown, Carmen Bruno; Instituto Superior Nº 8, Perla Hassan; Cuarto Centenario, Carina Slominsky; Nacional, Gabriel Juarez; Escuela Nº 533 Alto Verde, Carolina Merleau; Jardín Los Troncos, Mariel Del Pino; Escuela Juana Azurduy, Andrea Gonzales; Escuela Nº 507 Santa Rosa, Sergio Bertinat; Escuela Nº 140, Monica Zambolin; y Escuela Rural Nº 790 Coronda, Nazarena Finucci.

CON INFORMACION DE AIREDESANTAFE.